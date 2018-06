VIDEO ALERTĂ Primarul Timişoarei, AUDIAT la DNA. Ce a declarat

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, este audiat în aceste momente la DNA Timişoara.

Edilul este audiat într-un dosar privind anveloparea unor blocuri, cu nu mai puţin de 10.000.000 de euro, bani de la Uniunea Europeană. Ancheta oamenilor legii a început de la o investigaţie a PRESSALERT.ro, care a scos la iveală faptul că o parte din lucrări au fost făcute de o firmă patronată de o rudă prin alianţă de-a edilului, lucrările începând înainte de a fi semnat un contract.

Extrem de surescitat, Nicolae Robu a nimerit abia a treia oară ușa care duce spre sediul DNA și a susținut „o să vedem când ies. Eu știu că totul a fost legal. Ce au făcut alții nu pot eu să vă spun. (…) Eu, personal, nu am făcut nicio greșeală și am încredere în colegi și cred că nici ei nu au făcut, dar asta se va vedea. Eu știu ce am făcut eu”. Întrebat dacă s-au falsificat documente în Primăria Timișoara, Robu a susținut „Doamne ferește de așa ceva”. Primarul nu a mai avut răbdare să aștepte liftul și a plecat pe scări spre sediul DNA, scrie PRESSALERT.ro.

Ieri, viceprimarul Timişoarei, Dan Diaconu, a fost audiat în acelaşi dosar.