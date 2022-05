VIDEO - Andrei Burcă, după ce a câștigat campionatul cu CFR Cluj: 'Trei-patru zile petrecem şi după mergem la FCSB şi vedem care pe care'

Fotbalistul echipei CFR Cluj, Andrei Burcă, a declarat duminică seară, după câştigarea titlului, că el şi colegii săi s-au uitat în urmă cu o zi la meciul rivalei FCSB cu speranţa că se va încurca, ceea ce s-a şi întâmplat, bucureştenii remizând cu FC Voluntari, scor 2-2.

“Ei spun că meritau să câştige campionatul şi de ofsaiduri, nu vorbim de ce au făcut ei în arbitraj de-a lungul campionatului. Momentul cheie a fost după acea înfrângere cu FCSB, a fost foarte dificil, am avut un meci foarte greu la Voluntari, dar victoria a fost o descătuşare pentru noi. Aseară am fost o familie şi ne-am uitat împreună la meci cu speranţa de a se încurca FCSB. La 2-1 eram în dubiu. La 2-2 cinci minute nebunie şi după am zis că ... 3-4 zile petrecem şi după mergem la FCSB şi vedem care pe care”, a spus Burcă, relatează News.ro.

Formaţia CFR Cluj a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa Universitatea Craiova, în penultima etapă a play-off-ului Ligii 1 Casa Pariurilor, şi a câştigat al cincilea titlu consecutiv de campioană a României, al optulea din istoria sa. Cu o etapă înainte de finalul sezonului, clujenii au 57 de puncte, în timp ce a doua clasată, FCSB, care a înregistrat sâmbătă o remiză, are 53 de puncte.