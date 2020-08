VIDEO Bătaie în parcarea unui magazin: un bărbat a fost SNOPIT în bătaie în fața soției și a copilului; paznicii au intervenit în forță

Doi paznici s-au bătut cu un client recalcitrant, care i-a înjurat. Evenimentul a avut loc în parcarea unui hipermarket din Cluj-Napoca. Totul ar fi pornit după ce un bărbat a chemat paza, deoarece ar fi fost lovit cu capul în gură în fața soției și copilului, care se afla în mașină.

Bătaia a avut loc sâmbătă, 15 august, în parcarea supermarketului Auchan din cartierul clujean Iris. În imagini se poate vedea cum unul dintre agenţii de pază s-a repezit la client, aplicându-i lovituri cu bastonul din cauciuc. Agentul a fost oprit de un bărbat, care l-a calmant. Cu toate acestea, spre finalul filmării, se vede că paznicul are cămașa ruptă, semn că incidentul a continuat fără să mai fie surprins.

Paznicul magazinului a explicat pe pagina sa de Facebook ce s-a întâmplat. ”Să înțeleagă toată lumea că eu am fost chemat de un client în parcarea subterană pentru că a fost lovit cu capul în gură față de soție și copil de către mizerabilul ăla de moldovean. Ajungând acolo a început să ne înjure de morți de Dumnezei, după care a sărit la bătaie, iar eu unul nu am putut să stau să mă uit cum sare la omul meu să îl lovească și de acolo a început tot circul. Persoana care a filmat era un băgător de seamă, la care când i-am zis că dacă venea și îl lovea și pe el cu capul în gură ce făcea, la care mi-a râs că îl omora pe moldovean. În fine, chiloțari de ăștia sunt cu grămada, eu consider că a fost auto apărare față de un drogat sau bețivan de moldovean…”, a scris paznicul pe pagina sa de Facebook.

Poliția Cluj a precizat că tânărul lovit de paznic a depus plângere și că agentul de pază este cercetat penal pentru lovire. „Poliţia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată prin SNUAU 112 la data de 15 august a.c., in jurul orei 19.00. In urma verificarilor, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe. De asemenea, a fost aplicata o sancţiune conform Legii 61/1991R”, se arată în comunicatul poliței.