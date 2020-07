VIDEO - Casca purtată de Tom Cruise în Top Gun şi camera lui Alfred Hitchcock folosită la filmările pentru Vertigo, scoase la licitaţie

Casca purtată de Tom Cruise în "Top Gun" din 1986, maşinile conduse de Leonardo DiCaprio şi Brad Pitt în "Once Upon a Time in Hollywood", dar şi camera folosită de Alfred Hitchcock la filmările pentru "Vertigo" din 1958 se află între loturile care vor fi licitate, luna viitoare, la Los Angeles şi Londra, anunţă Variety potrivit news.ro.

Prop Store cu sediul la Los Angeles şi Londra va pune în vânzare 850 de obiecte în licitaţia deschisă din 26 şi 27 august. Preţurile variază de la 100 la 500.000 de dolari.

Prop Store a fost înfiinţat în 1998 de cunoscutul colecţionar Stephen Lane care a adunat pe aproape 2.500 de metri pătraţi recuzită şi costume.

Brandon Alinger, director executiv al firmei din Los Angeles, se ocupă de afacerile din SUA, unde a lucrat timp de 13 ani. El este expert în francizele "Star Wars" şi "Indiana Jones". El a călătorit în Tunisia ca adolescent pentru a vizita studiourile unde au fost filmate producţiile şi a descoperit piese originale de pe platourile de filmare.

Camera cu care Alfred Hitchcock a filmat pentru "Vertigo", Vista Vision Motion Picture Camera Seria Nr. MVV-6, a fost estimată între 50.000 şi 70.000 de dolari.

Mănuşile de box folosite de Sylvester Stallone în filmul "Rocky" (1976) au fost evaluate între 12.000 şi 16.000 de dolari.

Două piese de recuzită din "Star Wars: A New Hope" (1977), printre care un costum al lui Darth Vader, sunt listate între 150.000 şi 250.000 de dolari, iar macheta navei Nostromo din "Alien" (1979) - estimată între 300.000-500.000 de euro.

Din "Top Gun" (1986), casca lui Pete “Maverick” Mitchell (interpretat de Tom Cruise) va fi licitată de la 50.000 de dolari.

Jacheta purtată de Susan Sarandon în "Thelma şi Louise" (1991) este evaluată între 2.000 şi 3.000 de dolari.

Un Yellow Cadillac Coupe De Ville, condus de Leonardo DiCaprio în "Once Upon A Time... In Hollywood" (2019), care l-a interpretat pe Rick Dalton, are un preţ stabilit între 45.000 şi 55.000 de dolari, iar o maşină Blue Karmann Ghia, condusă de Brad Pitt (Cliff Booth în film) - între 20.000 şi 30.000 de dolari.