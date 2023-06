Video| Cele mai noi filme ale lui Wes Anderson şi Cate Blanchett, la American Independent Film Festival

Două dintre cele mai aşteptate filme ale acestei veri vor fi proiectate în premieră la Bucureşti în cadrul părţii a doua a celei de-a 7-a ediţii a American Independent Film Festival. Cinefilii sunt aşteptaţi sâmbătă, 24 iunie, la Cinema Elvire Popesco pentru a vedea "Asteroid City" - cel mai nou film semnat de regizorul Wes Anderson şi "TÁR" care o are în rolul principal pe Cate Blanchett. Biletele au fost puse deja în vânzare şi pot fi achiziţionate de pe Eventbook.ro.

"Asteroid City" este un oraş din deşertul sud-vestic al Americii. Este anul 1955, şi cele mai faimoase atracţii ale oraşului sunt un crater gigantic creat de un meteorit şi un observator astronomic din apropiere. Armata şi astronomii vor primi în vizită cinci copii premiaţi, pentru a-şi expune invenţiile ştiinţifice. În apropiere, deasupra dealurilor, se văd norii ciupercă formându-se în urma testelor atomice. Aceasta este scena pregătită pentru cel mai nou film al lui Wes Anderson, deopotrivă o comedie antrenantă şi spumoasă, plină de imagini cuceritoare, şi la fel de profundă ca oricare dintre lucrările anterioare ale sale, scrie news.ro.

"Asteroid City" vine în premieră pe ecranele bucureştene la scurt timp după ce a fost prezentat în competiţia oficială de la Cannes unde a împărţit critica de specialitate: „unul dintre cele mai bune filme ale regizorului de până acum” (IndieWire), „Cu scuzele de rigoare pentru Guns N’ Roses: Don’t take me down to the Asteroid City” (The Hollywood Reporter), „Sci-Fi-ul lui Wes Anderson din anii 1950 este un triumf exuberant al stilului său pur” (The Guardian), „Orbitor în inerţia sa” (Variety).

Cate Blachett este Lydia Tár, considerată a fi una dintre cele mai bune compozitoare şi dirijoare, şi prima dirjoare femeie a unei orchestre importante din Germania. „În timp ce maestra intră în criză în scandaloasa poveste a lui Todd Field, interpretarea lui Blanchett străpunge inimi ca o baghetă de dirijor” (The Guardian) în "TÁR" – această „relevantă dramă a culiselor care îţi dă fiori pe şira spinării” (The New York Times) ce a avut premiera mondială în competiţia de la Veneţia. Pentru rolul din film Blanchett a fost răsplătită cu numeroase premii, printre cele mai importante distincţii fiind Premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal, BAFTA 2023 sau Volpi Cup pentru cea mai bună actriţă, Veneţia 2022.

Tot la Cinema Elvire Popesco, va fi proiectat şi "Wendy" - cel de-al doilea film al regizorului Benh Zeitlin care a beneficiat de un focus în cadrul AIFF, în 2020. O reinterpretare liberă a basmului Peter Pan, cu o distribuţie plină de copii care-şi fac debutul în actorie, WENDY a fost filmat la poalele unui vulcan activ din Caraibe, „combinând ritmuri obsedante şi copleşitoare ca să transpună perspectiva despre viaţă a unui copil. O viziune atât de consistentă, o abordarea meticuloasă şi plină de răbdare a lui Zeitlin”, nota IndieWire. Într-un interviu pentru The Atlantic, Zeitlin mărturiseşte: „toate operele artistice valoroase pun întrebări foarte importante, morale. E cel mai dificil material de prelucrat, dar şi cel mai satisfăcător. Asta îmi propun şi eu”.

AIFF.7 va avea loc între 23 şi 25 iunie şi la Roaba de cultură, în Parcul Herăstrău, cu un program de proiecţii în aer liber cu intrare gratuită.

Seria va fi deschisă vineri, 23 iunie, de "Breakfast at Tiffany’s" - comedie romantică regizată de Blake Edwards ce a fost lansată de Paramount Pictures pe 5 octombrie 1961, nominalizată la cinci premii Oscar (din care a câştigat două) şi la şase premii Grammy (din care a câştigat cinci), un adevărat succes comercial, apreciat de critica vremii. În 2012 pelicula a fost selectată de către Biblioteca Congresului pentru a fi păstrată în Registrul Naţional de Film al Statelor Unite ca fiind „semnificativă din punct de vedere cultural, istoric şi estetic”.

Rolul central al filmului este interpretat de „fascinanta” (Time Magazine) Audrey Hepburn care a ajuns să facă parte din distribuţie după ce Marilyn Monroe (pentru care fusese scris personajul) a refuzat să joace în film în urma sfatului lui Lee Strasberg (regizor de teatru, teoretician şi reputat profesor de actorie). Truman Capote - autorul romanului (cu acelaşi nume) după care s-a făcut adaptarea scenariului - nu a fost niciodată de acord cu Hepburn declarând în mai multe rânduri: „Paramount m-a înşelat din toate punctele de vedere distribuind-o pe Audrey”.

Cu toate aceste controverse Hepburn în rolul Holly, cu părul într-un coc înalt şi purtând un portţigaret supradimensionat, este considerată una dintre cele mai emblematice imagini ale cinematografiei americane din secolul al XX-lea.

Comedia neagră "Hail, Caesar!" scrisă, produsă, montată şi regizată de fraţii Joel şi Ethan Coen va putea fi văzută pe marele ecran din Parcul Herăstrău sâmbătă, 24 iunie. Acţiunea filmului ce îi are în distribuţie pe Josh Brolin, George Clooney, Scarlett Johansson, Frances McDormand, Tilda Swinton şi Channing Tatum este plasată în anii '50 şi urmăreşte povestea fictivă a unui personaj real - Eddie Mannix (Brolin) - om de afaceri şi producător la Hollywood, care se străduieşte să ţină în frâu vedetele studioului.

Cu încasări de peste 63 de milioane de dolari la nivel mondial filmul a fost un adevărat success de public al anului 2016 adunând multiple nominalizări la premiile oferite de academiile de film din Statele Unite şi Marea Britanie.

Bazat pe viaţa şi cariera muzicianului britanic Elton John, "Rocktman" a avut premiera mondială în 2019 la Cannes, marcând astfel finalul proiectului la care s-a început să se lucreze încă din anul 2000. Regizat de Dexter Fletcher şi scris de Lee Hall, filmul este o fantezie muzicală despre povestea umană şi fantastică a anilor de succes ai lui John, încă de la începuturile sale în Anglia şi este intitulat după piesa lui din 1972, ‘Rocket Man’. Taron Egerton este cel care îl interpretează pe superstar cântându-i compoziţiile de-alungul filmului. Cu peste 195 de milioane de dolari încasări în întreaga lume, faţă de bugetul său de 40 de milioane de dolari, "Rocketman" a primit recenzii pozitive din partea criticii, Egerton fiind ridicat în slăvi pentru performanţa sa „la fel de orbitoare ca Elton John” (The Independent). Filmul va fi proiectat duminică, 25 iunie.