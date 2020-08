VIDEO Cineastul britanic Kenneth Brannagh va lansa o altă adaptare a unui roman al Agathei Christie, 'Moarte pe Nil'

Cineastul britanic Kenneth Brannagh va lansa, după "Crima din Orient-Expres", o altă adaptare a unui roman al Agathei Christie, "Death on the Nile/ Moarte pe Nil", care ar urma să ruleze în sălile de cinema din 21 octombrie, relatează News.ro.

Un trailer al filmului, având coloană sonoră "Policy of Truth" al formaţiei Depeche Mode, a fost lansat.

"Moarte pe Nil" are o distribuţie formată din: Armie Hammer ("Call Me By Your Name"), Gal Gadot ("Wonder Woman"),Emma Mackey ("Sex Education", "Eiffel"), Annette Bening ("American Beauty"), Russell Brand, Ali Fazal, Rose Leslie ("Game Of Thrones","The Good Fight"), Dawn French şi Jennifer Saunders.

"Agatha Christie are un stil unic de a descrie ceea ce este zace în sufletul nostru. Ea a dus o viaţă extraordinară şi curajoasă. Călătoriile ei au făcut-o să înţeleagă că în Anglia, în Franţa sau în Siria pasiunile şi capacitatea umană pentru violenţă erau identice. În spatele absurdului şi al umorului din unele pasaje se ascunde întotdeauna pericolul", mărturisea Kenneth Branagh pentru Le Figaro în 2017, anul lansării producţiei "Crima din Orient-Expres", explicând fascinaţia atemporală pe care o exercită enigmele poliţiste scrise de ramancieră.

"Pe fondul peisajelor grandioase, Piramidele de la Abu Simbel dar într-o atmosferă de nelinişte, această aventură de dragoste obsesivă cu consecinţe mortale va dezechilibra certitudinile oricui, transformând situaţiile până la rezultatul incredibil", este descrierea acţiunii.