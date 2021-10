VIDEO | Cioloș critică desemnarea lui Ciucă: 'Un semnal deloc bun. Este o capitulare a politicului'

Dacian Cioloș, președintele USR, reacționează dur la desemnarea generalului (r) Nicolae Ciucă drept candidat pentru funcția de prim-ministru. Cioloș afirmă că semnalul nu este deloc bun.

„Evident că nu e un semnal deloc bun. Noi am mai avut decizia de a militariza campania de vaccinare și am văzut rezultatul. Acum venim cu o propunere de premier... sigur, domnul Ciucă e în rezervă, dar e un fost militar, evident că nu suntem confortabil cu această propunere. Este o capitulare a politicului. Nu vedem de la PNL o asumare politică, ci vedem o asumare a unui om care vine din armată și care, evident, chiar dacă e civil, vine cu acest sentiment că iarăși trebuie să intervină armanta. Este un semnal foarte prost pentru cetățeni”, a declarat Dacian Cioloș.

Întrebat dacă USR va fi în opoziția și dacă va vota Guvernul Ciucă, Cioloș a afirmat că, „în aceste condiții, evident că dacă USR nu este la guvernare, evident că este în opoziție”.

„Nu știm ce să votăm deocamdată. Știm doar că există intenția de a forma un guvern minoritar, nu știm care este lista, care este programul. Nici nu mai contează cum votează USR, dacă PNL a anunțat că are susținere în Parlament și dacă PSD am înțeles că deja a anunțat că votează un guvern minoritar. Probabil există deja o înțelegere PNL-PSD, cu care se simt confortabil și unii și alții, deci nu se mai pune problema unei susțineri din partea USR. Vorbim despre instalarea unui guvern minoritar, despre a cărui instalare nu am fost consultați”, a mai declarat Cioloș.