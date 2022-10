VIDEO - Cozi imense la benzinăriile din Crimeea după exploziile de pe podul care asigura legătura cu Rusia

În Crimeea s-au format cozi uriașe la benzinării în urma exploziilor care au distrus o parte a podului Crimeei, singura legătură terestră între peninsula anexată și Rusia continentală.

Autoritățile au anunțat că rezervele de combustibil sunt suficiente pentru două săptămâni însă oamenii au dat buzna în benzinării în ciuda asigurărilor date de autorități.

Sergey Aksyonov, liderul din Crimeea: „După cum știți, ca urmare a urgenței de astăzi pe Podul Crimeei, drumul care duce de la Taman la Crimeea a fost avariat. Linia de la Kerci la Krasnodar a fost mai puțin deteriorată. Astăzi, o comisie guvernamentală cu participarea mea va funcționa până la sfârșitul zilei. Vom stabili amploarea pagubelor și vom stabili căi și momente pentru refacerea drumului și, dacă este necesar, și pentru calea ferată. Vreau să asigur că Crimeea înseamnă că rezervele de combustibil sunt suficiente pentru o lună. Nu ar trebui să fie agitație. Stocurile alimentare suficiente pentru mai mult de două luni, nu există riscuri în acest sens. Lucrările de reconstrucție la Podul Crimeei nu vor implica birocrație. Vom începe astăzi, de îndată ce Comitetul de Investigație și Serviciul Federal de Securitate își încheie munca.”

Kremlin tells Crimea residents to not panic about petrol supplies, as "there are reserves for at least two weeks"

Crimea residents: pic.twitter.com/lPdO7lAL35