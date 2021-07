VIDEO Crin Antonescu, despre CIRCUL din PNL: 'Am sentimentul că se dramatizează excesiv, că se victimizează'

În loc de anunțatul ”festival al democrației”, în PNL are loc un circ total în cursa pentru funcția de președinte al partidului. Ludovic Orban și Florin Cîțu își dispută cel mai dorit post între liberali.

Crin Antonescu a analizat ce se întâmplă în competiția din partidul din care face parte și spune că, pentru el, ”lucrurile sunt simple”. ”Se leagă prea mult soarta partidului de a indivizilor”, punctează Antonescu, după ce Florin Cîțu a spus că, dacă el nu ajunge președinte, soarta PNL este decisă, fiind convins că doar cu el se poate face reformarea formațiunii în așa fel încât să câștige toate alegerile din următorii 8 ani.

”Am sentimentul că se dramatizează excesiv, că se victimizează și participanți la această cursă, și întâmplarea în sine. Eu cred că lucrurile sunt simple. Se leagă prea mult soarta partidului de a indivizilor. Liderii sunt importanți, dar sunt trecători. Lucrurile sunt simple, pentru mine. Există, în politică, niște criterii, niște obiective, o responsabilitate a liderului. Ai atins un obiectiv, continui, ai ratat, te retragi, lași pe altul. Eu așa am făcut, așa fac și alții, în alte părți. Partidul are dreptul să găzduiască un challenge. Un partid are dreptul de a căuta ceva nou când este nevoie.”, a spus Crin Antonescu la România TV.