VIDEO Crin Antonescu vorbește despre anunțata candidatură la șefia PNL: 'Îl voi anunța eu. Mi s-ar părea și indecent'

Scenariul participării lui Crin Antonescu la cursa pentru șefia PNL, lansat de istoricul Marius Oprea, a fost dezamorsat chiar de fostul lider liberal.

La România TV, Antonescu a vorbit despre anunțul candidaturii sale și spus că nu mai are planuri politice. Fostul președinte al Senatului a precizat și că i se pare ”indecent” să participe la Congresul din 25 septembrie pentru postul suprem între liberali.

Citește și: Ipoteză interesantă lansată de Marius Oprea: Crin Antonescu, candidat surpriză la șefia PNL?

”Dacă vreodată, e puțin probabil, voi intenționa să am un demers de natură politică, publică, îl voi anunța eu. Înțeleg că micuța furtună s-a stârnit pentru că istoricul Marius Oprea a publicat un articol și asta e tot. Nu am nici cea mai mică intenție de a candida la președinția PNL sau la vreo funcție în PNL. Mi s-ar părea și indecent să apar și eu la congres: ”Nu aveți nevoie de un șef?” Nu este cazul, nu am niciun fel de intenție în această privință.”, a spus Crin Antonescu.