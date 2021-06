VIDEO Cristian Ghinea îi spune lui Adrian Oros, ministrul Agriculturii, de ce a fost respins capitolul irigații din PNRR: 'Diferența de viziune era foarte mare'

Adrian Oros, ministrul Agriculturii, a spus că nu înțelege de ce Comisia Europeană i-a respins proiectul de irigații din PNRR. Colegul său de la Proiectele Europene, Cristian Ghinea, îi dă o lecție. El susține că proiectul privind irigațiile din cadrul PNRR a fost respins de responsabilii europeni deoarece au fost probleme de concept. Diferența de viziune era foarte mare, a precizat ministrul Ghinea.

„Suntem într-o situație în care se vorbește mai mult pe surse, eu am o relație bună cu domnul ministru Oros. Am spus că nu pot convinge comisia să aprobe acest plan. Au fost probleme de concept pe care le am vorbit cu ministrul Oros și cu subordonații”, a precizat Ghinea.

Ministrul Cristian Ghinea a mai spus că irigațiile pot fi realizate printr-un proiect național.

„Diferența de viziune era foarte mare. În esență, comisia are o problemă cu sistemele mari de irigații care risipesc foarte multă apă. Trebuie să avem un proiect național pentru irigații, să acoperim canalele, să le digitalizăm, să punem fotovoltaice deasupra canalelor de irigații nu este destul”, a precizat ministrul Ghinea.

În proiectul PNRR erau incluse proiecte privind infrastructura de gestionare a apei în valoare de 6,5 miliarde euro.