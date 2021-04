VIDEO - Demi Lovato a lansat al şaptelea album: Dancing With The Devil... The Art Of Starting Over

Cântăreaţa americană Demi Lovato a lansat „Dancing With The Devil... The Art Of Starting Over", al şaptelea album de studio al său într-o carieră de peste 13 ani, informează News.ro.

„Dancing With The Devil... The Art Of Starting Over" pune în perspectivă perioada critică prin care a trecut Demi Lovato, care este şi producător executiv al albumului alături de managerul ei, Scooter Braun.

Odată cu lansarea discului care cuprinde 21 de titluri, ea a prezentat şi un videoclip pentru single-ul „Dancing With The Devil”. Clipul este regizat de Michael D. Ratner şi prezintă problemele pe care cântăreaţa le-a avut cu adicţia.

Copil-vedetă al Disney, Lovato s-a luptat cu dependenţa de alcool şi droguri mai mulţi ani.

Născută pe 20 august 1992, Demetria Devonne „Demi” Lovato este cântăreaţă, compozitoare şi actriţă americană. Ea a debutat în serialul „Barney & Friends”, dar a devenit cunoscută pentru interpretarea rolului Mitchie Torres în filmele „Camp Rock” şi „Camp Rock 2: The Final Jam” (2010). Ea s-a remarcat şi în serialul „Sonny şi steluţa ei norocoasă/ Sonny with a Chance”.

În muzică, Demi Lovato a debutat în 2008, cu albumul „Don't Forget”. Ea a mai lansat albumele: „Here We Go Again” (2009), „Unbroken” (2011), „Demi” (2013), „Confident” (2015) şi „Tell Me You Love Me” (2017).

A primit două nominalizări la premiile Grammy. În 2020, a cântat imnul SUA înaintea finalei Super Bowl, a fost prezentă pe scena galei Grammy şi la Billboard Music Awards şi a făcut parte, în ianuarie 2021, din lineup-ul evenimentului dedicat inaugurării mandatului prezidenţial al lui Joe Biden.