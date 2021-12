VIDEO Show de excepție - Ducesa de Cambridge surprinde publicul cu o interpretare la pian

Ducesa de Cambridge a surprins publicul de la un concert de colinde al comunității cu abilitățile sale de a cânta la pian.

Kate a apărut alături de muzicianul Tom Walker într-un clip difuzat la evenimentul de la Westminster Abbey.

Cei doi au luat parte la filmări secrete într-un studio de înregistrări înainte de concertul difuzat pe ITV.

„Royal Carols: Together At Christmas” a fost pus în scenă pentru persoanele care au sprijinit comunitățile în timpul pandemiei Covid.

Un clip cu ducesa cântând alături de Walker pe melodia „For Those Who Can't Be Here”, a fost postat pe pagina de Twitter a Palatului Kensington.

Cântărețul și compozitorul britanic Tom Walker a declarat că a fost abordat de ducesă după ce s-au întâlnit la un eveniment caritabil.

Mesajul tradițional din ziua de Crăciun va fi difuzat sâmbătă, la ora 15:00 GMT.