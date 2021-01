VIDEO - Echipele de salvare din China a salvat 11 dintre minerii blocați în subteran de două săptămâni

Echipele de salvare din China au scos la suprafaţă, duminică, 11 mineri blocaţi la 600 de metri adâncime de două săptămâni, potrivit presei locale citate de BBC, potrivit News.ro.

Tunelul de acces în mina de aur Hoshan din provincia Shandong s-a prăbuşit după o explozie, pe 10 ianuarie.

Cei zece au reuşit să ia legătura cu salvatorii, duminica trecută, şi au primit hrană. În total, 22 de mineri au fost prinşi în subteran. Cauza exploziei nu este cunoscută.

Cel puţin unul a decedat şi nu este cunoscută starea celorlalţi zece.

Primul miner dintre cei savaţi a fost adus la suprafaţă duminică dimineaţă. „Extrem de slăbit”, el a fost dus urgent la spital.

Aproximativ o oră mai târziu, alţi opt mineri au fost scoşi din diferite secţiuni ale minei. Potrivit CCTV, unul dintre aceştia era rănit. Câţiva au putut merge singuri, susţinuţi de salvatori, înainte de a fi transportaţi la spital.

Eforturile de salvare au fost accelerate semnificativ, după ce tunelul realizat pentru a fi scoşi minerii despre care se ştia că au fost prinşi era aşteptat să fie săpat în mai multe săptămâni.

Minerii au spus salvatorilor că, la un moment dat, au putut comunica, la 100 de metri sub ei, cu un altul. Autorităţile nu au putut lua legătura cu zece mineri care au rămas dispăruţi.

Miracle of life: A Chinese miner has been rescued two weeks after being trapped hundreds of meters underground in Shandong Province. #GLOBALink pic.twitter.com/NXmX7oooJd