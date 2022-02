Video| Fanii Daft Punk, confuzi după ce trupa de muzică electronică și-a făcut apariția pe rețelele de socializare, la un an de la destrămare

Daft Punk, cel mai celebru duo de muzică electronică din lume a revenit în forţă marţi pe social media, după ce în urmă cu un an acest grup francez format în 1993 de Thomas Bangalter şi Guy-Manuel de Homem-Christo anunţa că se destramă, informează AFP.

Totul a început marţi după-amiaza în California, cu o postare enigmatică pe Instagram şi Twitter, înainte ca Daft Punk să redifuzeze pe platforma Twitch un concert live din decembrie 1997, de la Los Angeles, potrivit Agerpres.

Potrivit cifrelor partajate pe Twitter de către fani, concertul de pe Twitch a fost difuzat începând cu ora "2:22 p.m. Pacific Time", sau 22:22 GMT, pe 22/02/2022, declanşând o cascadă de mesaje şi de zvonuri despre o posibilă reunire a duo-ului robotic, care s-a destrămat oficial pe 22 februarie 2021.

Pentru a marca desfiinţarea grupului de acum un an şi surpriza de marţi de pe reţelele de socializare, pionierii French Touch-ului au lansat, de asemenea, o ediţie de lux a albumului lor de debut "Homework", cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a acestuia.

Pe 22 februarie 2021, Daft Punk a anunţat că se destramă, într-un videoclip enigmatic postat pe reţelele de socializare şi intitulat sobru "Epilogue". Videoclipul de 8 minute îi arată pe cei doi membri, sub măştile lor tradiţionale de robot, mergând printr-un deşert. După câteva semne evocatoare de renunţare, unul dintre ei declanşează în cele din urmă sistemul de autodistrugere al celuilalt, care se pulverizează.

După "Homework", duo-ul robotic a fost cel mai mare ambasador al muzicii electronice franceze. Un statut indestructibil consolidat prin alte trei albume de succes mondial, "Discovery" (2001), "Human After All" (2005) şi "Random Access Memories" (2013), cu hit-ul său "Get Lucky", dar şi prin performanţe scenice remarcabile.

Absenţa concertelor timp de 14 ani a fost dublată de o strategie de tăcere mediatică încă de la început: nu se cunosc oficial chipurile celor doi membri ai trupei, acestea rămânând ascunse sub o mască de robot.