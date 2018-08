VIDEO - Lăutar: Să vină diaspora, că noi ne p...m pe ea. Bădălău: Dezaprob un astfel de limbaj

Deputatul USR, Adrian Prisnel, a publicat un filmuleț, în care Adrian Caval spune că a primit o dedicație de la ”nașul Nicu Bădălău” și cântă ”Să vină diaspora, că noi ne p...m pe ea”. În replică, Niculae Bădălău susține că nu el a dat o astfel de dedicație și dezaprobă în totalitate un astfel de limbaj.

”Eu am fost la petrecerea aia, dar nu am dat o astfel de dedicație. Eu nu dau dedicații la lăutari. Dezaprob în totalitate un astfel de limbaj. Vă rog să mă credeți că nici nu știu când s-a cântat prostia aia. Nu-mi aparține și mă distanțez în totalitate de astfel de lucruri. Cum Dumnezeu să fi spus eu așa ceva? Este greu cu lăutarii și cu ce le mai vine lor prin cap. Ei cântă ce vor ei, dar nu de la mine vin astfel de cuvinte, sub nicio formă”, a declarat Niculae Bădălău, pentru STIRIPESURSE.RO.