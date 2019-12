VIDEO Gabriela Firea, SHOW TOTAL pe Facebook după scandalul cu caloriferul electric: Am și medicamente pe aici

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, face show pe Facebook după ce ieri imaginea cu un calorifer electric din biroul ei a ajuns subiect de știre. Firea spune că folosește acel calorifer pentru ca vine îmbrăcată la muncă în ținute business. Primarul Capitalei i-a taxat dur pe cei care au criticat-o.

"Am acest calorifer și da, am și niște pastile pe aici pe undeva. (...)E păcat, ce să spun, e mare păcat, că aici a ajuns și politica și o parte din presă. Așa au ajuns să procedeze acești influenceri care le știu pe toate, nu au nicio pregătire în domeniul. Eu vă promit că voi reacționa de fiecare dată. Sunt un om normal, natural, nici nu m-am gândit când am început LIVE-ul ce obiect ar putea ajunge pe imagini. Și acest calorifer a ajuns subiect de mare știre", a spus Firea pe LIVE-ul de pe Facebook.