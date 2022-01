VIDEO | Incendiu puternic la Cape Town: Arde sediul parlamentului Africii de Sud

Un important incendiu s-a declanşat duminică dimineaţa la sediul parlamentului Africii de Sud, situat în oraşul Cape Town, informează AFP, potrivit Agerpres.

''A luat foc acoperişul, iar clădirea Adunării Naţionale este de asemenea cuprinsă de flăcări'', a declarat un purtător de cuvânt al departamentului de pompieri din Cape Town.''Incendiul încă nu este ţinut sub control şi au fost semnalate fisuri în zidurile clădirii'', a adăugat el.Incendiul a început să se extindă în jurul orei 03:30 GMT. La începutul dimineţii, flăcări şi o coloană de fum puteau fi văzute deasupra clădirii.Cape Town a fost deja victima unui incendiu grav în luna aprilie a anului trecut, când flăcările au distrus o parte bibliotecii prestigioasei universităţi din acest oraş sud-african.