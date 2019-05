VIDEO Jean-Claude Juncker, mesaj IRONIC în plin summit la Sibiu: 'Dacă aş fi singur la Bruxelles, lucrurile ar fi mai bune'

Preşedinte Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, miercuri, că şi-a dorit o adunare a liderilor UE în Sibiu pentru că a vrut să arate liderilor că Uniunea "nu înseamnă doar Bruxelles", informează Agerpres.

Citește și: VIDEO Jean-Claude Juncker recunoaște DEZASTRUL mandatului său în fruntea CE: 'Am rezolvat problema? Nu!'

"Am vrut din septembrie 2017 să am Consiliul European în Sibiu, pentru că am vrut să arăt că Uniunea Europeană nu înseamnă doar Bruxelles (...). Nu sunt singur la Bruxelles, dacă aş fi singur la Bruxelles, lucrurile ar fi mai bune, dar nu sunt singur în Bruxelles", a afirmat Juncker.

El a adăugat că "toate ţările şi parlamentele naţionale sunt parte din Bruxelles". Totodată, şeful Comisiei Europene a menţionat şi un detaliu personal legat de Sibiu.

Citește și: DEZASTRU Statul român a început DESFIINȚAREA firmelor: mii de afaceriști sunt DISPERAȚI - Document

"Am vrut să arăt restului europenilor că nu există doar Bruxelles, Bucureşti, Berlin. Realitatea europeană este aici, în oraşe, în sate, dar motivul real este că nu am fost niciodată în Sibiu, dar am vrut mereu, de când am fost premier, să vizitez Sibiul", a mărturisit el.

El a vorbit alături de preşedintele Klaus Iohannis la o dezbatere despre viitorul Europei, dedicată tinerilor.

Întrebat de unul din participanţi de ce ei nu au fost invitaţi la Summitul informal de joi, Juncker a răspuns: "E dificil să vă invităm pe toţi, pentru că sunt deja prea multe membre care vin la Summit - 28 de state membre... mâine 27, pentru că britanicii nu vor fi acolo".

Juncker a făcut o referire subtilă la Brexit, mărturisind, în timpul unei intervenţii, că "toţi înţeleg engleza, dar nimeni nu înţelege englezii".

Citește și: Cozmin Gușă, despre situația lui George Maior: 'Nu mai are ce căuta acolo. Avem un ambasador prins cu mâța în sac'

Şeful Comisiei Europene a vorbit şi despre alegerile europarlamentare şi a îndemnat la vot. În acest sens, el a spus că, pentru a vota corect, orice cetăţean trebuie să îşi pună întrebarea: "Dacă toţi vor vota ca mine, ce fel de Uniune Europeană vom avea?".