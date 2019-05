Cozmin Gușă, despre situația lui George Maior: 'Nu mai are ce căuta acolo. Avem un ambasador prins cu mâța în sac'

Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a anunțat miercuri că a făcut o solicitare către Klaus Iohannis ca George Maior să fie rechemat din SUA din funcția de ambasador al României. În acest sens președintele României a anunțat că va lua o decizie după summitul de la Sibiu. Consultantul politic Cozmin Gușă susține că situația lui George Maior este la ora actuală o criză diplomatică de cel mai înalt nivel.

Citește și: ULTIMA ORĂ Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, anunță că va propune, la Sibiu, SCHIMBAREA Tratatului de la Lisabona: Vizat e statul de drept

„As cupla cele doua știri. Aceste doua evenimente sunt unghiulare pentru tot jocul de putere vizibil sau invizibil care se va desfasura in continuare. Practic, aceasta zi se poate pune in calendar pentru cunoscatori ca fiind una extrem de speciala.

Prima, rechemarea lui Maior de la Washington il obliga pe Klaus Iohannis la o decizie care ii va arata, intr-un fel, strategia de joc de putere pentru acest an in care va candida din calitatea de presedinte in functie al Romaniei.

Doi, il obliga pe tovarasul lui Radu Mazare, ma refer la Liviu Dragnea, ca aici nu trebuie sa fim atat de scrupulosi sa credem ca ministresa interimara de la Justitie o sa ia vreo decizie fara sa il intrebe pe Liviu Dragnea, la niste actiuni concrete intr-un interval de timp foarte strans.

Deci, cei vizati de aceste doua evenimente sunt Klaus Iohannis, respectiv Liviu Dragnea, cei care isi asuma conducerea Romaniei de la nivel prezidential, respectiv la nivel guvernamental si parlamentar", a început Cozmin Gușă analiza în direct la Realitatea TV.

"Acum, primul eveniment legat de Maior. Maior trebuia rechemat de mult timp. Si nu pentru ca a cerut PSD-ul acum 7-8 luni. Maior, prin non-actiunea legata de reprezentarea corecta a Romaniei in capitala partenerului strategic, pentru ca a avut un soi de non-actiune, trebuia sa fie de mult analizat de catre ministerul de Externe, de catre domnul Melescanu si de catre altii. Astazi, insa, ca circumstanta agravanta pentru Maior, este un lucru extrem de grav pentru statul roman, pe care noi l-am discutat la Realitatea TV.

La noi, in exclusivitate, presedintele Comisiei de Control a SRI, Manda, a discutat despre felul in care isi asuma in numele statului roman actiuni de pedepsire a unor persoane publice, fie ca erau oameni politici, precum Klaus Iohannis sau Eduard Hellvig, fie ca, atentie!, erau oameni de cultura. Noi il vedeam sus pe Basescu, dar executantii erau George Maior si Florian Coldea, dupa cum ne-a explicat, din rapoarte si audieri, presedintele Comisiei de Control a SRI. Maior se ocupa de Agentia Nationala de Integritate, prin care ii punera pe oamenii politici sau personalitati publice cu botul pe labe, respectiv Coldea, care avea in sarcina DNA-ul. Din DNA, la randul lui, impartea dreptatea in Romania impotriva legii cu probe contrafacute, cu o prigoana extraordinara impotriva oamenilor de afaceri romani", a adăugat Gușă.

Apoi a continuat: "Maior si Coldea au actionat ca un cuplu. Va amintiti sufrageria lui Oprea, in 2009, prezenta acolo toata lumea la o masa, o parte sustinand ca l-ar sustine pe Geoana, partea mai consistenta, Coldea - Kovesi, mergand pe mana lui Basescu. Pe mana castigatoare pentru ei, necastigatoare pentru Romania.

Astazi avem un ambasador in tara partenerului strategic care este dovedit ca a facut un joc in dauna intereselor statului roman, printr-un raport al unei comisii parlamentare de control a activitatii SRI si nimeni nu mai poate in acest moment sa gaseasca vreun argument pentru care Maior sa nu fie chemat. Si aici revin la Klaus Iohannis. In aceste zile, probabil, va cugeta. Dar nu vad alta solutie pentru Klaus Iohannis decat sa il recheme de urgenta si, eventual, apoi, sa numeasca rapid un ambasador. Va ganditi in cel fel va discuta presa americana... Acolo este dimineata, dar in cursul serii de astazi, maine, sigur va ajunge si la acest subiect.

Orice alta decizie din partea lui Klaus Iohannis nu este posibila, in acest joc de putere foarte strans. Pentru ca daca Klaus Iohannis, in urma argumentelor prezentate public, va refuza sa il recheme pe Maior, asta ii va marca in sens negativ tot parcursul public. Deci, pronosticul meu este ca Klaus Iohannis va adopta aceasta solutie de rechemare. Iar asta va deschide o intreaga dezbatere in Romania. Practic, tot ceea ce inseamna subrezenia statului paralel din mandatele sale de director civil al SRI vor iesi la iveala. Faptul ca acest lucru se intampla in campanie nu mi se pare deloc intamplator. Sa ne amintim ca George Maior este intr-o legatura foarte stransa cu Ponta, care este finul lui.

Maior, trebuind sa dea socoteala, bineinteles ca va incepe sa spuna "Domne, nu am facut eu, a facut Coldea. Nu am facut eu, mi-a cerut Basescu". Cert este ca scandalul legat de Maior este un scandal care transcende persoanele si pune sub lupa relatia de respect reciproc intre Romania si SUA. Romania nu mai poate sa tina in functia de ambasador cu drepturi depline o asemenea persoana. Practic, Klaus Iohannis este cel care trebuie sa mute, sa dea cu ciocanul, ca sa ma exprim plastic".

Cozmin Gușă s-a referit apoi la o declarație făcută de Maior în septembrie 2018, când a fost audiat în Comisia de politică externă a Senatului: "Imi pare rau ca trebuie sa spun la adresa unui om care a scris ceva carti, este un soi de delir verbal. Domnul Maior, intr-un mod onorabil, in urma raportului Comisiei de Control a activitatii SRI, trebuia sa demisioneze. In urma unei cereri oficiale din partea guvernului Romaniei, Maior nu mai poate fi primit pe undeva, sa stea cu fruntea sus. Este o criza diplomatica de cel mai inalt nivel. Pe scurt, avem un ambasador prins cu mata in sac, care nu mai are ce cauta la Washington. La nivel formal, erau doua solutii, fie demisia lui Maior, fie rechemarea din nota prezidentiala de catre Klaus Iohannis, care l-a si nominalizat la un moment dat acolo", a concluzionat Cozmin Gușă.