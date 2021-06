VIDEO - Jurnalista CNN Christiane Amanpour are cancer și face chimioterapie

Jurnalista Christiane Amanpour de la CNN a anunţat, luni, că a fost diagnosticată cu cancer ovarian, a fost operată şi face şedinţe de chimioterapie, informează News.ro.

"Am avut o intervenţie chirurgicală de succes şi acum fac chimioterapie pentru cel mai bun prognostic pe termen lung şi sunt încrezătoare”, a spus Amanpour, relatează CNN.

Amanpour, în vârstă de 63 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuţi jurnalişti din lume, în parte datorită acoperirii conflictelor internaţionale.

În anunţul său, Amanpour a subliniat că acest cancer ovarian este prea frecvent, afectând "milioane de femei din întreaga lume”.

Vorbind de la Londra, Amanpour a spus că se simte "norocoasă să aibă asigurări de sănătate prin muncă şi doctori incredibili care mă tratează într-o ţară susţinută, desigur, de strălucitul NHS”, referindu-se la National Health Service din Marea Britanie.

Ea a afimat că îndeamnă femeile să se informeze despre această boală, să facă analize, să-şi asculte corpul şi să fie sigure că îngrijorările lor nu sunt respinse sau ignorate.

