VIDEO Klaus Iohannis, mesaj NEAȘTEPTAT, în ultima apariție din campanie: Ce le-a spus liderilor PNL

Klaus Iohannis a participat la evenimentul de aniversare a 144 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal, la sediul central al PNL. Președintele a avut un mesaj neașteptat, la evenimentul liberal. Dacă la fiecare ieșire publică, Iohannis ataca PSD și pe Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă, de data aceasta, președintele României nu a mai lansat nicio critică la adresa puterii, o premieră surprinzătoare.

M-am bucurat să avem îna ceastă prezentare lucruri importante despre istoria PNL, despre fondatori, Brătieni, Kogălniceanu, nume mari liberale. Nu există carte de istorie în care aceste nume să nu apară. Dați-mi voie să mă refer un pic la prezentul și viitorul PNL. Ultima dată am participat la sărbătoarea ocazionată de ziua PNL în anul 2015, la scurt timp după ce am luat în primire mandatul de președinte al României și cedasem mandatul de președinte al PNL. Atunci ne-am întâlnit în număr mare cu speranțe mari. Și de atunci s-au scurs câțiva ani cu evenimente politice mai bune pentru PNL, mai puțin bune pentru PNL. Ani complicați. Însă în toți acești ani PNL a fost un sprijin de nădejde pentru mine președintele României și pentru politica pe care am dus-o pentru români și pentru România. Mulțumesc PNL pentru acest sprijin”, a afirmat Klaus Iohannis, cu ocazia celebrării a 144 de ani de la înființarea PNL, eveniment care a avut loc la sediul formațiunii din Capitală.

Președintele României a adăugat că în prezent PNL este un partid matur, iar fuziunea fostului PDL cu PNL a fost un scces.

„În anul 2014 PNL s-a transformat, tot după un scrutin ca cel pe care îl așteptăm doar peste 2 zile, după europarlamentare. Conducerile vechiului PDL și PNL au decis să fuzioneze. A rezultat actualul PNL, un partid cu o vocație europeană, cu vocația guvernării în România. E extrem de important să constatăm că PNL în forma creată în vara lui 2014 s-a maturizat. Faliile inerente unei astfel de fuziuni au dispărut. PNL e azi un partid viu, puternic, unit și pentru toate aceste dați-mi voie să mă bucur alături de voi și să vă felicit”, a completat șeful statului.

Șeful statului a mai spus că dorește în viitorul apropiat ca PNL să ajungă la guvernare.

„Ne așteaptă alegeri grele și acestea de duminică nu sunt singurele. Urmează o serie de alegeri extrem de importante pentru România. Prima dată europarlamentarele și referendum. Urmează prezidențialele, alegerile locale și parlamentare. După părerea mea PNL în anul 2019 și cu siguranță în 2020 e pregătit să câștige aceste alegeri și vă doresc mult succes. România are nevoie de o guvernare responsabilă, o guvernare care vine pentru România, o guvernare pentru români, cu oameni dedicați României, cu oameni dedicați viitorului european al României. O astfel de guvernare poate să vină de la PNL și asta vă doresc pentru viitorul apropiat și dacă se poate chiar mai îndelungat. La mulți ani!”, a conchis Iohannis.

