VIDEO Liviu Dragnea, despre Coduri: Maniera pe care eu am avut-o de a avea o abordare procedural corectă de a avea dezbatere în Parlament a fost una greșită

Şedinţă de urgenţă în PSD! După ce Liviu Dragnea a fost candamnat, ieri, la 3 ani şi 6 luni în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, social – democraţii s-au întâlnit, astăzi, în şedinţă , pentru a decide dacă este necesar ca Liviu Dragnea să renunţe la şefia Camerei Deputaţilor sau la funcţia de preşedinte al PSD.

În cadrul ședinței social – democrații au decis că Liviu Dragnea trebuie să își păstreze atât funcția de președinte al PSD, cât și pe cea de președinte al Camerei Deputaților.

"Am știut atunci când am organizat acel miting că va mări presiunea pe completul de judecată, că acel miting va contribui la condamnarea mea. Am văzut și unii de la o anumită televiziune cum au amenințat în direct judecătorul care are o opinie separată spunându-i să meargă pe calea indicată. Eu le-am spus că obiectivele mele sunt aceleași și anume să merg până la capăt ca programul de guvernare să fie pus în practică și va fi pus, iar statul paralel să fie zdrobit și va fi zdrobit. Îmi cer iertare acum, în fața dumnevoastră, și celor care ne privesc, miilor de români care stau în pușcărie pe un articol neconstituțional, iar alții sunt târâți pe la DNA și mai sunt alte mii care nici nu știu că au dosar. S-a lungit atât de mult elaborarea Codului Penal. Probabil că nu o să mă ierte. Maniera pe care eu am avut-o de a avea o abordare procedural corectă de a avea dezbatere în Parlament a fost una greșită. În Parlament nu se mai poate vorbi de adoptare normală cu discuții și dezbatere. Toate legile sunt atacate și trimise să nu se mai pună în pratică, doar, doar reușesc să dea guvernul jos. Decizia mea este foarte fermă, rămân la conducerea PSD pentru a duce toate aceste lucruri la capăt, rămân și la conducerea majorității parlamentare alături de domnul Tăriceanu, și eu și colegii mei am decis astăzi să fim mult mai fermi și mult mai radicali cu ceea ce trebuie să facem. Nu mă sperie nici Hellvig, nici Pahonțu, nici Koveși, nici Iohannis, nici Oprea nici alții. Obiectivele la care m-am angajat și pentru care mi-au asumat responsabilitatea rămân aceleași". a declarat Liviu Dragnea după CEx-ul PSD.