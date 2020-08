VIDEO - Ludovic Orban, către parlamentari: Nu înțeleg opoziția față de mască

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, la ședința în care se discută despre începerea anului școlar și organizarea alegerilor în actualul context de epidemie de coronavirus, că nu înțelege de ce există „opoziție” față de purtarea măștii de protecție.

„Nu inteleg de ce exista o asemenea opozitie fata de masca. Masca este cel mai bun mijloc de a te proteja. Masca este garantaia ca nu te infectezi in interactiunea cu alti oameni. Fac apel la dvs in numele patriotisului pe care il aveti, a responsabilitatii pe care o aveti fata de romanii care v-au votat, fiti alaturi de noi in tot acest efort de comunicare in fata indaratnicilor si a celor care bagatelizeaza acest virus. Coronavirusul ucide, e clar”, a declarat Ludovic Orban.

