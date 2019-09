VIDEO Luptătorul UFC, B.J. Penn, a fost implicat într-o luptă de stradă: sportivul a spus că a fost legitimă apărare

Luptătorul UFC, B.J. Penn (40 de ani) a fost implicat într-o luptă de stradă, despre care sportivul a spus că a fost legitimă apărare, anunță MEDIAFAX.

Site-ul TMZ a publicat recent mai multe videoclipuri în care luptătorul hawaiian ia parte la niște altercații fizice, însă Penn a declarat, într-un interviu acordat pentru TSN, că acele înregistrări nu redau ceea ce s-a întâmplat cu adevărat, el încercând, în primă fază, să aplaneze conflictele.

Citește și: Rareș Bogdan, anunț bombă despre Kovesi:Cerută de urgență la Parchetul UE

Într-unul dintre videoclipuri, luptătorul este lovit și doborât la pământ, însă, în altă filmare, Penn se află peste cealaltă persoană care a luat parte la conflict, lovindu-l în mod repetat.

”Mă aflam la un concert, unde urma să mă văd cu un prieten pe care îl cunoșteam încă de când eram copii. Eram acolo și o cunoștință dintre ale mele s-a supărat pentru ceva, pentru un lucru care a fost spus sau pentru ceva ce s-a întâmplat în urmă cu mult timp. Și din cauza asta a vrut să se lupte cu mine. Am spus că nu vreau să mă lupt pentru că suntem prieteni. El a ieșit afară. M-am dus după el cu intenția de a-l liniști și de a-l aduce înăuntru ca să ne bucurăm de concert. Am ieșit afară și am vrut să îl îmbrățișez. El m-a lovit de două ori. I-am spus să se calmeze și am vrut să îl îmbrățișez din nou, după care el m-a lovit de mai multe ori. În final adrenalina și-a spus cuvântul, pentru că mă lovea atât de mult, și i-am spus să îndrăznească să mă lovească din nou. Am crezut că tipul ar fi dat înapoi, însă m-a lovit atât de tare încât am căzut la pământ. După ce m-am ridicat, a încercat să mă lovească din nou și a trebuit să mă apăr. Asta este ceea ce vedeți în cel de-al doilea videoclip”, a declarat B. J. Penn pentru TSN.

Citește și: Acuzații grave! Trafic de cocaină cu permisiunea SIE

Aceasta nu este prima dată când B. J. Penn este implicat în astfel de conflicte. În luna iunie, tot TMZ a publicat un videoclip cu un incident petrecut în afara unui club de noapte, în care era implicată vedeta UFC. În interviul acordat pentru TSN, Penn a vorbit și despre acest incident: ”A mai fost un videoclip publicat de TMZ, în care țineam pe cineva la pământ. Sunt în mijlocul unui proces pentru custodia copiilor mei și, din cauza acelui videoclip, am avut multe probleme. Ultimul lucru pe care mi-l doresc este să intru în orice fel de necaz. Să îmi văd copii depinde de asta. Este foarte ciudat cum se întâmplă lucrurile. Mă aflu în mijlocul unui proces pentru custodia copiilor și asta s-a întâmplat de două ori”.

Citește și: Olguța Vasilescu, atac dur la adresa USR: ‘Spune ca are un proiect de eliminare a pensiilor speciale. Minte!’

B. J. Penn îl va înfrunta la finalul acestui an pe Nik Lentz. Deși ambele părți au fost de acord cu această luptă, încă nu a fost stabilită data evenimentului. Această luptă ar putea fi ultima din cariera de luptător a hawaiianului.