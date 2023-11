VIDEO - Ministerul Sănătății din Gaza: Cel mai mare spital din enclavă este sub 'asediu complet' al armatei israeliene

Israelul susţine că Hamas şi-a făcut bază sub spitalul Al-Shifa.

Personalul și pacienții nu au putut părăsi spitalul Al-Shifa din orașul Gaza, deoarece complexul spitalicesc rămâne sub "asediu complet", potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, controlat de Hamas. Directorul general al Ministerului, dr. Munir Al-Bursh, a declarat pentru CNN că există mai mult de 100 de cadavre învelite în pături, pe jos, în cadrul complexului spitalicesc. "Nu le putem îngropa", a declarat el pentru CNN, prin telefon. Sunetul exploziilor se auzea în timp ce el vorbea.

CNN nu poate verifica numărul de morți de la Al-Shifa. "Este un asediu complet asupra spitalului Al-Shifa, un asediu din toate părțile. Ocupația înconjoară spitalul, împiedicând evacuarea răniților", a declarat Al-Bursh. El a mai spus că persoanele care au fost rănite în Gaza au fost transportate, în schimb, la spitalul baptist Al-Ahli, deoarece Al-Shifa este inaccesibil. El a precizat că la spital nu există apă, mâncare sau electricitate.

"Este o situaţie extrem de periculoasă, foarte dramatică. În clădire nu este apă, nu este electricitate, nici măcar alimente, şi nici combustibil", a declarat un medic de la Al-Shifa. Multe familii palestiniene care s-au refugiat în incinta spitalului sunt acum blocate, pe măsură ce se intensifică în zonă luptele între forţele israeliene şi Hamas.

Forțele israeliene nu trag asupra spitalului Al-Shifa din orașul Gaza, dar în jurul acestuia au loc ciocniri cu militanții Hamas, a declarat, sâmbătă, un oficial israelian din domeniul apărării, adăugând că oamenii de acolo pot în continuare să părăsească spitalul în siguranță. Partea de est a spitalului a fost deschisă pentru oricine dorește să evacueze în siguranță, a declarat, într-un mesaj video în limba arabă, colonelul Moshe Tetro de la COGAT, o agenție a Ministerului israelian al Apărării care asigură legătura cu palestinienii în ceea ce privește afacerile civile.

Pe de altă parte, Israelul a spus civililor să părăsească toate spitalele din nordul Fâşiei Gaza, inclusiv spitalul Al-Rantisi, unde nu au rămas decât aproape 20 de pacienţi şi câţiva membri ai personalului medical. Forţele israeliene vor menţine, între timp, presiunea militară asupra spitalului Al-Shifa, pentru că în subsolul său şi-a ascuns Hamas centrul de comandă, informează BBC.

Al Jazeera publishes footage from Shifa Hospital to show how bad the situation is at the hospital.

pic.twitter.com/TSOQ4D5Ylp