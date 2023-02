Video Mircea Badea șterge pe jos cu Rareș Bogdan: Dacă te înrolezi în Ucraina, la Bahmut, vin și eu!

Mircea Badea îl critică dur pe europarlamentarul Rareș Bogdan, despre care spune că are un discurs aberant prin care cere ca românii să susțină Ucraina. Mircea Badea spune că dacă România e în pericol, Rareș Bogdan ar trebui să se înroleze pe front.

"Foarte vocal și foarte patriot, ați văzut cum tuna și fulgera ca leul pe tema Schengen și văd că pe Bâstroe nu a zis nimic. Chiar mă îngrijorasem, zic, o fi pățit ceva personalitatea, urmașul lui Brătianu. Din fericire, am aflat că nu a pățit nimic. Vedem ultima prestație publică: Rareș Bogdan: În Ucraina mor oameni nevinovați, iar UE le este datoare. Nu e limpede? NU, nu e limpede. Nu toți suntem la fel de inteligenți ca domnul Rareș Bogdan. (...) Eu nu am înțeles de ce ne ceartă așa de rău. Știți că eu asta fac în emisiune, fac așa din mânuță și zic: Îi susțin, în funcție de subiect. Nu am înțeles multe din ce spune, dar fiind urmașul lui Brătianu poate are altă postură. Ce aș putea eu să fac să susțin Ucraina, eu, cetățeanu Badea? Ce aș putea să îi fac în caz că nu o susțin? Domnule Bogdan, dacă Ucraina cade și suntem în pericol toți, ce mai aștepți? De ce nu te înrolezi? Dacă dumneata te duci la Bahmut, vin și eu.(...) Eu nu înțeleg ce spune, dar pun aparatul de propagandă pe seama SRI", a spus Mircea Badea în emisiunea sa.