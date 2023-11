VIDEO - Momente dramatice în Gaza: Hamas îi împușcă pe cei care vor să fugă din nord spre sud

Hamas încearcă în acest fel să-i transforme în scuturi umane, mai arată sursa citată. Imaginile video postate de Visegrad 24 arată cum mai mulți oameni sunt aduși la spital.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a exclus miercuri din nou orice încetare a focului în Fâşia Gaza fără eliberarea ostaticilor reţinuţi de gruparea islamistă Hamas, în timp ce armata israeliană, care desfăşoară operaţiuni terestre împotriva acestei grupări, a transmis că aproximativ 50.000 de civili au fugit miercuri din nordul enclavei palestiniene către sud prin "culoarul de evacuare" pe care l-a securizat pentru a doua zi consecutiv, relatează Agerpres. Netanyahu a menţionat în declaraţia sa că doreşte "să înlăture orice zvonuri zadarnice". "Nu va exista o încetare a focului fără eliberarea ostaticilor noştri", a indicat el (mai multe, aici).

Palestinian mother walks for five hours while pulling her children, hoping to find shelter from the heavy lsraeli bombing targeting northern Gaza Strip. pic.twitter.com/fHEN03UwfH

Horrific pictures coming out of Gaza right now.



Civilians are trying to leave the northern zone and go south.



However, Hamas opened fire on them to stop their attempt. They want human shields to protect them.

