Video| Naomi Osaka a părăsit în lacrimi turneul de la Indian Wells: Tenismena a cedat nervos după ce a fost jignită de o spectatoare

Învinsă de rusoaica Veronika Kudermetova, sâmbătă, în turul al doilea al turneului de la Indian Wells, jucătoarea japoneză de tenis, Naomi Osaka, jignită de o spectatoare la începutul meciului, a izbucnit în plâns de mai multe ori, a luat microfonul de pe teren şi a vorbit publicului după meci, informează lequipe.fr.

La finalul jocului, Veronika Kudermetova a răspuns întrebărilor la interviul de pe teren, aşa cum face orice jucătoare a după o victorie obţinută pe centralul de la Indian Wells. La câţiva metri de jucătoarea rusă, Naomi Osaka şi-a aranjat lucrurile şi şi-a pus geanta cu rachete pe umeri, conform news.ro.

Dar înainte să părăsească stadionul, japoneza, învinsă în două seturi (6-0, 6-4), a discutat cu supervizoarea întâlnirii, ca la finalul primului set, apoi s-a aşezat pe scaunul ei. După ce Iinterviul Kudermetovei s-a încheiat, ea s-a apropiat de microfon şi a încput să se adreseze publicului.

"Voiam doar să vă mulţumesc”, a şoptit ea în aplauzele puternice ale publicului, moment în care ochii i s-au umplut de lacrimi.

"Cred că am plâns destul în faţa camerelor... (n.r. - după ce s-a oprit din plâns). Sincer să fiu, am mai fost jignită înainte fără să mă deranjeze cu adevărat, dar fiind aici... Am văzut un videoclip cu Venus şi Serena (n.r. - Williams) fiind jignite aici. Dacă nu l-aţi urmărit niciodată, ar trebui! Nu ştiu de ce, dar mi-a intrat în cap. Era într-o buclă în capul meu. Încerc să nu plâng... Vreau doar să vă mulţumesc. Şi felicitări (n.r. - adresându-se Veronikăi Kudermetova, care a rămas la marginea terenului)!", a continuat ea.

Osaka s-a referit la huiduielile adresate de surorilor Williams, Venus şi Serena, la Indian Wells, în 2001. Cu patru minute înainte de începerea semifinalei programate între cele două jucătoare americane, Venus, sora mai mare, s-a retras, invocând o tendinită la genunchi drept. Anunţul retragerii sale şi zvonul că ar fi o accidentare "decisă" de tatăl şi antrenorul celor două surori, Richard Williams, au provocat o puternică reacţie dezaprobatoare din partea publicului.

“I just wanted to say ‘Thank You.”



“I’ve gotten heckled before but heckled here, I watched a video of Venus and Serena getting heckled here. If you haven’t watched it, you should watch it.”



A tearful Naomi Osaka after a fool fan heckled her vs Veronika Kudermetova #BNPPO22 pic.twitter.com/NkM7MoRwD4