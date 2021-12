VIDEO - Nicolae Ciucă atacă AUR: 'Extremismul și populismul nu au reprezentat niciodată în istorie soluția'

Premierul Nicolae Ciucă a declarat joi, la TVR 1, întrebat dacă îl îngrijorează creșterea AUR în sondaje, că extremismul și populismul nu au dus niciodată la ieșirea din criză și că soluția este dialogul.

„Sigur ca ma uit pe sondaje, sigur ca facem analize, fac analiza proprie, fac analiza si impreuna cu ceilalti colegi, este cel mai oportun moment sa le redam speranta oamenilor, sa facem apel la unitate. O societate, un popor, care nu simte ca are un obiectiv comun, care simte ca nu e sprijinit de stat, are aceasta fisura care poate duce la anumite derapaje care ne duc, iata, catre extremism, ne duc cate populism, ceea ce nu au reprezentat niciodata in istorie solutia pentru a iesi din criza. Suntem de acord cu manifestarea libera, cu exprimarea libera, dar sa se faca in temeiul legal. Dialogul este cel mai important. Important este nu inducem in eroare, sa lasam pe fiecare sa inteleaga pe baza informatiilor corecte, nu pe baza fake-news-urilor si a unor mesaje populiste care duc la fracturarea si segmentarea societatii”, a zis Nicolae Ciucă, după ce a fost întrebat dacă se uită la sondaje și cum comentează ascensiunea AUR.