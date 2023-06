VIDEO Nicolae Ciucă le dă ultimatum profesorilor: 'Mâine, la ora 10:00, conflictul de muncă se va încheia'

Nicolae Ciucă și sindicatele din învățământ nu au ajuns la un numitor comun, după noile negocieri care au avut loc duminică dimineața, astfel că greva va continua. Ciucă, totuși, le-a dat un ultimatum dascălilor, după ce le-a promis noi majorări salariale, însă fără a le satisface cererile sindicaliștilor.

”Să înțelegem că e vorba despre seriozitate și angajament, nu am dorit să venim cu măsuri populiste care să ducă la dereglarea sistemului. Am convingerea că toții am înțeles că nu există alt parcurs decât acesta și tot ce am realizat până acum am dovedit că ce am promis am făcut. Sunt convins că toți dascălii din sistemul de educație vor avea încredere că ne ținem promisiunile, așa cum am demonstrat până acum.

Mâine, după ce vom pune azi în transparență conținutul OUG, toți cei care lucrează în învățământ vor lua o decizie pe care o vor transmite până la ora 10, iar apoi vom avea o nouă ședință de Guvern în care vom aproba ordonanța și conflictul de muncă se va încheia.”, a spus Nicolae Ciucă.