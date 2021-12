VIDEO - Nu există așa ceva: doi tineri au tăiat bradul din fața blocului pentru a avea pom de sărbători

Doi bărbați din comuna Floresti, județul Cluj, au tăiat un brad plantat în fața unui bloc. Totul a fost făcut noaptea, când oamenii din zonă dormeau.

Copacul a fost plantat în urma cu mai mulți ani de administratorul blocului, iar tocmai frumusetea coronamentului se pare ca i-au atras pe cei doi. În doar doua minute cei doi au reușit să-l taie și să se facă nevăzuți. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar acum polițiștii îi caută pe făptași.

„Aveam un brad in fata blocului, in Floresti. Plantat de administrator in urma cu mai multi ani. Dimineata la ora cinci, doi indivizi l-au taiat de la jumatate si au fugit cu el. S-a facut plangere la politie, inca nu au fost identificati”, a scris unul dintre floreșteni.