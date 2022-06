VIDEO O familie care a luat în plasament patru copii la Sibiu: Dacă iubeşti, nu poţi să măsori; e o iubire nemăsurată

Consiliul Judeţean (CJ) Sibiu a dat startul, de 1 iunie, unei campanii cu mesaje de la cei care au adoptat sau au luat în plasament copii, îndemnând sibienii să facă un asemenea gest, potrivit Agerpres.

Unul dintre exemple este cel al lui Carmen Crainic, asistent maternal, care, împreună cu soţul ei, creşte patru copii, două perechi de gemeni."Când iubeşti, ori iubeşti, ori nu iubeşti. Deci dacă iubeşti, nu poţi să măsori, nu ai cum! Deci e o iubire nemăsurată. E pentru toţi şi mai încape. Am început în 2008 ca asistent maternal. Şi cam asta am vrut să fac tot timpul şi pentru alţi copilaşi, nu numai pentru copilaşii biologici. Am aflat de la Protecţia Copilului că sunt doi gemeni în spital, dacă suntem dispuşi să-i luăm. Nu am stat pe gânduri, ne-am dus să-i vedem şi atunci Narcis şi Narcisa aveau nouă luni. Erau îmbrăcaţi în alb, frumuşei tare. Narcis a început să îmi zâmbească, Narcisa m-a luat de mână şi nu a mai vrut să îmi dea drumul şi a fost o conexiune, ceva între noi. Şi chiar am zis 'da', îi luăm acasă. Nici nu am mai întrebat dacă sunt sănătoşi. Între timp şi soţului a început să-i placă ce fac eu, să vadă că sunt atâţia copii în sistem care au nevoie de familie şi s-a hotărât şi el să devină asistent maternal. Şi pentru el au fost Radu şi Timea, tot gemeni. Şi tot aşa, ne-am dus la maternitate. Ei sunt de la şapte săptămâni la noi", a declarat Carmen Crainic.





Aceasta face o mărturisire emoţionantă: "Dacă adopţi copilul, tot timpul am zis că dacă e din burtică, îl primeşti că este al tău. Dar un copil pe care îl adopţi îl iubeşti din suflet, (...) parcă vrei să îl protejezi mult mai mult de cei din afară, de tot".



Carmen Crainic şi soţul ei îi cresc pe Timea, Radu, Narcis şi Narcisa.



Preşedintele CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, precizează că în judeţ sunt peste 150 de copii care ar putea fi adoptaţi.



"Cea mai mare bucurie din viaţa unui copil este o familie fericită. Sărbătorim astăzi 1 Iunie, ziua celor care dau sens faptelor noastre, care ne luminează viaţa şi cu gândul la care construim viitorul. Este ziua copiilor noştri. Însă copiii noştri înseamnă mai mult decât micuţii din propriile familii. În Sibiu sunt peste 150 de copii adoptabili, de care avem grijă prin instituţiile Consiliului Judeţean. Le oferim tot ceea ce trebuie, nu însă tot ceea ce merită fiindcă familia este locul fericirii oricărui copil. Din anul 2020, legislaţia privind adopţia este mai suplă, iar procesul de adopţie mult mai scurt. Astăzi, de 1 Iunie, vă invit să vă gândiţi la adopţie. Vă îndemn să vă gândiţi la cât de fericiţi ar fi. Vă îndemn să vă gândiţi la cât de fericiţi aţi fi. La mulţi ani tuturor copiilor!", a fost mesajul Danielei Cîmpean.