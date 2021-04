VIDEO | Premierul britanic Boris Johnson, reacţie la moartea prinţului Philip, soţul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii

Premierul britanic Boris Johnson i-a adus un omagiu prinţului Philip, imediat după anunţarea decesului acestuia, la vârsta de 99 de ani, şi a prezentat condoleanţe reginei Elizabeth a II-a şi familiei regale.

”El a condus familia regală de-a lungul tuturor acestori ani, alături de regină. Prin titlul său de duce de Edinburgh, el a inspirat mii de tineri britanici în existenţa sa. Ni-l vom aminti prin tot ceea ce a făcut”, a declarat Boris Johnson.

”Era un soţ devotat cuplului său, un tată iubitor. La nunta lor de aur, regina Elizabeth a spus că naţiunea are o datorie faţă de el, iar eu sunt sigur că este adevărat. Transmitem azi condoleanţele noastre reginei Elizabeth, Majestata Sa, şi întregii sale familii. Ca naţiune şi regat, salutăm activitatea extraordinară a prinţului Philip, duce de Edinburgh”, a declarat premierul conservator.

"Prince Philip earned the affection of generations here in the United Kingdom, across the Commonwealth and around the world"



