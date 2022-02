Video | Premierul Ciucă, despre un posibil atac al Rusiei asupra Republicii Moldova: 'Este foarte greu să anticipăm ceea ce ar putea să urmeze'

Premierul Nicolae Ciucă a vizitat vineri seara punctul de trecere a frontierei cu Ucraina de la Siret. Acesta a fost întrebat despre temerile că, după Ucraina, Rusia ar putea ataca Republica Moldova. Premierul nu a exclus această posibilitate, referindu-se doar la garanțiile de securitate pe care le are România.

„Încă de ieri am condamnat această agresiune armată. Nu ne-am fi gândit niciodată că se va ajunge la o astfel de decizie. Este foarte greu să putem să anticipăm ceea ce ar putea să urmeze. În momentul de față putem observăm că întreg efortul militar se concentrează pe obiectivele de cucerire a Kievului și a întregii Ucraine. Celălalte posibilități, sigur, ele trebuie să fie pe masa de analiză. Sper că nu se va întâmpla ceea ce dvs. ați descris. În tot acest ansamblu ați putut vedea că la nivelul UE au fost luate măsuri, au fost stabilite sancțiuni drastice. Nu am reușit să văd încheierea summitului NATO. La nivelul NATO se iau măsuri. Am putut să primim din declarațiile date că vor fi în continuare luate decizii pentru întărirea apărării pe flancul estic. Pentru România este o situație pe care vreau să o transmit cu toată convingerea: în momentul de față ne găsim sub umbrela NATO. Este o siguranță în tot ceea ce înseamnă măsurile de apărare și securitate a țările NATO. Toți liderii au afirmat și este vizil că alianța este mai unită ca niciodată. Cetățenii români trebuie să aibă siguranța că se iau măsurile care se impun și acest scut defensiv să ne asigurăm capacitatea de apărare și siguranță”, a declarat Ciucă.

În Republica Moldova cresc temerile că Rusia ar putea viza și această țară, în condițiile în care militarii ruși care au intrat în Ucraina au arborat steagul Uniunii Sovietice, din care a făcut parte și Republica Moldova. O navă sub pavilion moldovenesc a fost lovită vineri de o rachetă rusească în Marea Neagră.