VIDEO Premierul Ludovic Orban aruncă vina exclusiv pe cetăţeni pentru creşterea numărului de infectări cu coronavirus

Premierul Ludovic Orban susţine că Guvernul a făcut tot ce trebuia pentru combaterea răspândirii coronavirusului, iar vina pentru creşterea numărului de cazuri de infectări aparţine exclusiv cetăţenilor care nu au respectat măsurile de protecţie sanitară.

"Am simțit că este obligația mea să fac astăzi această declarație. Astăzi am înregistrat cel mai mare număr de persoane diagnosticate cu Covid-19. În ultimele patru săptămâni am înregistrat o creștere de la săptămână la săptămână. Deși, spre deosebire de alte țări, în România guvernul pe care îl conduc a avut o abordare a măsurilor de relaxare graduală, cu etape de ridicare a restricțiilor, odată cu deschiderea activităților care au fost sub restricție în diferitele etape pe care le-am derulat, ca urmare a creșterii interacțiunii între oameni, am asistat la o creștere a numărului de cazuri de la săptămână la săptămână. Cauza principală este nerespectarea regulilor de protecție sanitară.

Suntem într-un moment de cumpănă. Există riscul de creștere în continuare a numărului de cazuri. Guvernul este la datorie alături de toate celelalte autorități implicate în lupta anti-covid. De fiecare dată când a fost necesar, am luat toate măsurile pentru a apăra sănătatea și viața românilor. În toate situațiile unor decizii luate de alte instituții, am pus pe masă soluții și am cerut adoptarea unor soluții. Transmit un mesaj de încredere că Parlamentul va înțelege situația în care ne găsim și va adopta legea care să ne permită să dispunem de toate măsurile, respectiv carantina, izolarea la domiciu, tratatea persoanelor infectate într-un mediu aflat sub controlul medicilor. Sunt lucruri fundamentale de care avem nevoie", a declarat Orban.