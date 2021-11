VIDEO - Primarul Piedone anunță CONTROALE! Avertisment pentru cei care-și fac nevoile în public sau lasă gunoaie: 'Vei plăti cu vârf! Să te ferească Dumnezeu'

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, anunță că instituția pe care o conduce o să intensifice controalele în sector. Sunt vizate persoanele care lasă gunoaie în urma lor sau care își fac nevoile în spațiul public. Edilul se declară dezamăgit că unii bucureșteni nu au bunul simț să mențină curățenia din spațiul public.

„Temporar, am adus normalitate pe Aleea Buzoieni! Mi-e jenă să postez așa ceva, după un an în care am crezut că ne respectăm unii cu ceilalți, că ne respectăm comunitatea... Sunt, sincer, dezamăgit! Cum poți lasa atâta și atâta mizerie în urma ta? Cum îți poți face nevoile pe trotuar? Te-ai gândit că trec copii unde tu îți bati joc? Nu te-ai gândit... Pentru că ești limitat! Ai doar chip de om, însă nu ești om!

Vom spori controalele în tot sectorul! Să te ferească bunul Dumnezeu să te găsesc în off-side! Nu citești sigur aceste rânduri, dar îți vor transmite cei care o fac! Dacă te prindem... vei plăti cu vârf!”, a spus Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5.