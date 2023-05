VIDEO - Propaganda rusă vorbește despre un atac cu bomba nucleară lângă România: 'Poate distruge serios lucruri'

„Din păcate, e adevărat că Occidentul și SUA au o înțelegere cu India și China ca, în cazul în care am folosi arme nucleare tactice care ar provoca multe victime, atunci acele țări - India și China - ne-ar întoarce spatele”, a declarat un invitat în cadrul unei emisiuni difuzate la Zvezda, televiziunea condusă de Ministerul rus al Apărării.

„Există însă un teritoriu în Ucraina care e aproape lipsit de populație. Mă refer la Transcarpatia, care leagă Polonia de vestul Ucrainei. Acolo sunt nouă rute terestre, drumuri, poduri, tunele și așa mai departe, într-o zonă în care aproape nimeni nu mai locuiește. Și nu vorbim aici de explozia unei bombe de 20 de kilotone, cât a fost la Hiroshima și Nagasaki, ci la una de 1, 2 sau 3 kilotone. O astfel de bombă poate distruge serios lucruri pe care armele convenționale nu le pot distruge”.

Afirmația nu este una de trecut peste, mai ales că presa rusă e controlată de stat, deci și mesajele care apar respectă oarecum poziția oficialilor ruși.

Anton Gerascenko, consilier al ministrului de Interne al Ucrainei, a publicat marți o bucată din emisiunea care a fost difuzată în Rusia joi, 27 aprilie. „Propagandiștii ruși se întreabă de ce Rusia nu poate bombarda atomic regiunea ucraineană Transcarpatia. Aproape nimeni nu locuiește acolo și ar fi vorba despre o bombă mică, zic ei”, se arată în postarea publicată pe Twitter de Gerașcenko.

Transcarpatia este regiunea cea mai vestică din Ucraina și este apărată de o parte de Carpaţi, iar de cealaltă parte de frontierele NATO şi UE, precum Ungaria, Slovacia, Polonia şi România.

Russian propagandists openly wonder why Russia can't be allowed to nuke the Ukrainian region of Zakarpattia. Almost no one lives there and that would be a small bomb, they say. pic.twitter.com/y2XEFHx94C