VIDEO Raluca Turcan, despre excluderea lui Mihai Chirica din PNL, după trimiterea în judecată pentru corupție: 'Vom vedea ce decizie va lua'

Prim-vicepreşedintele Partidului Naţional Liberal, Raluca Turcan, consideră că primarul Iaşiului, Mihai Chirica, ar trebui să "facă un pas în spate" după ce a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu. "Eu nu pot să-mi schimb opiniile şi anume că justiţia trebuie să funcţioneze şi instituţiile publice să fie etalon de integritate”, afirmă liderul liberal.

Raluca Turcan afirmă, referindu-se la colegul său de partid Mihai Chirica, deferit justiţiei sub acuzaţia de abuz în serviciu, că are faţă de acesta aceeaşi atitudine pe care o are "faţă de orice persoană trimisă în judecată şi anume că ar trebui la un moment dat să facă un pas în spate din funcţiile publice, din demnităţile publice”.

"Amintiţi-vă toată acţiunea mea publică din mandatul trecut, când justiţia era pe punctul să fie îngenuncheată şi eu nu pot să-mi schimb opiniile şi anume că justiţia trebuie să funcţioneze şi instituţiile publice să fie etalon de integritate”, a declarat Turcan la TVR1, în emisiunea lui Ionuț Cristache, ”România9”.

În ceea ce priveşte atitudinea partidului faţă de situaţia primarului Iaşiului, Turcan a adăugat: "Vom vedea ce decizie va lua PNL-ul, mi-aţi cerut punctul meu de vedere”.

Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, a fost trimis în judecată, alături de alte cinci persoane, de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi, fiind acuzat de abuz în serviciu.

Procurorii ieşeni arată că, în anul 2013, când era viceprimar al municipiului Iaşi, Mihai Chirica ar fi întocmit caietul de sarcini pentru achiziţionarea a patru autoturisme Skoda, astfel încât doar maşinile acestei mărci să poată fi în final cumpărate.

