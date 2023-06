VIDEO - Războiul civil pare să fi început: Armata rusă a tras asupra un convoi al Wagner lângă oraşul Voronej. Un depozit de combustibil este în flăcări

Un jurnalist al Reuters a văzut elicoptere ale armatei deschizând focul asupra unei coloane de vehicule militare a Wagner care a trecut de oraşului Voronej cu transportoare blindate de trupe şi camioane cu platforme pentru tancuri.

Autorităţile ruse din oraşul Voronej au anunţat anterior că sunt angajate într-o operaţiune de stingere a unui incendiu important care s-a declanşat într-un depozit de carburant, capitala regiunii cu acelaşi nume, potrivit AFP."Peste 100 de pompieri şi 30 de autovehicule sunt la faţa locului. Potrivit primelor informaţii, nu există victime", a declarat guvernatorul local Aleksandr Gusev.El nu a precizat cauzele incendiului, dar media au dat publicităţii o înregistrare video în care poate fi văzut un elicopter militar în zonă înainte de explozie. Oraşul Voronej se află la circa 550 km sud de Moscova.Anterior, o sursă rusă din domeniul securităţii a declarat pentru Reuters că luptătorii Wagner au preluat controlul instalţiilor militare din oraşul Voronej.Un martor citat de Reuters a declarat apoi că a văzut o coloană de vehicule militare ale grupului Wagner trecând pe lângă Voronej sâmbătă după-amiază.

Un incendiu important a izbucnit sâmbătă la periferia Voronejului, în timp ce rebeliunea Wagner se apropia de oraş, situat la jumătatea drumului între Rostov-pe-Don şi Moscova, relatează AFP, CNN şi BBC News

Incendiul a izbucnit la un depozit de carburant, anunţă guvernatorul regiunii, Aleksandr Gusev, care precizeză că la faţa locului se aflau salvatori.

În înregistrări video apare un elicopter care survolează instyalaţia cu câteva momente înainte de izbucnirea incendiului.

În aceste înregistrări se evocă un bombardament.

Un incendiu la un rezervor de carburant la o rafinărie de la periferia oraşului, anunţă guvernatorul, relatează CNN.

”În Voronej un rezervor petrolier incendiat este stins, la un depozit de petrol pe strada Dimitrov. Peste 100 de pompieri şi 30 de vehicule se află la faţa locului. Potricit primelor date nu există victime”, anunţă Gusev.

Gusev nu oferă nicio explicaţie a cauzei incendiului.

Însă înregistrări video postate pe reţele de socializare surprind cel puţin un elicopter militar în zonă.

În timp ce elicopterul zboară către rafinărie, are loc o explozie şi apare o minge de foc. O coloană de fum negru şi dens se ridică deasupra instalaţiei.

Combatanţi din cadrul grupării paramilitare Wagner se află în zonă, potrivit unei înregistrări video geolocalizate.

În această înregistrare video geolocalizată apar cel puţin două elicoptere militare în apropiere, la periferia oraşului.

Presa rusă de stat a publicat înregistrări video în care apar blocaje rutiere în jurul oraşului Voronej, un obiectiv al unor unităţi Wagner rebele care înaintează către nord, spre Moscova, de la oraşul Rostov-pe-Don.

Voronej este al doilea oraş, după Rostov-pe-Don, în care combatanţi Wagner au preluat controlul unor instalaţii militare, relatează BBC.

Acest oraş se află la jumătatea drumului către Moscova de la Rostov-pe-Don, pe care Wagner revendică că l-a cucerit.

