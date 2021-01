VIDEO România AMÂNĂ vaccinarea personalului esențial: Avem un deficit de 117.000 de doze

Preşedintele Comitetului Naţional de Coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghiţă, a declarat marţi că, începând cu 28 ianuarie, se reprogramează cu 10 zile pentru prima doză toate persoanele care deservesc activităţi esenţiale, respectiv 35.304 persoane, având în vedere un deficit de vaccin cu care se confruntă România în acest moment.

"Avem un deficit de doze de 117.000, acest deficit este generat în mare parte de faptul că, în săptămâna 18-24 ianuarie, am recepţionat cu circa 51,3% mai puţine doze decât trebuia să fie alocate, reprezentând, de fapt, 93.340 de doze. Ca atare, soluţia noastră pentru continuarea campaniei de vaccinare - fără să afectăm doza de rapel, vaccinarea persoanelor cu boli cronice, a persoanelor cu vârstă peste 65 de ani şi, respectiv, a persoanelor din centrele medico-sociale, din centrele de dializă, a persoanelor nedeplasabile, va fi următoarea: începând cu data de 28 ianuarie se reprogramează cu 10 zile toate persoanele care deservesc activităţi esenţiale, pentru doza I, ceea ce reprezintă 35.304 persoane. Vor fi reprogramate în ordinea programării din 28 ianuarie, prima zi va fi 8 februarie. Practic, persoanele programate în intervalul 28 ianuarie - 11 februarie se translatează cu 10 zile mai târziu, începând cu data de 8 februarie, în ordinea programării iniţiale", a afirmat Valeriu Gheorghiţă la Palatul Victoria.

Reprogramarea se va face automat, persoanele în cauză urmând să primească un anunţ în acest sens prin SMS sau e-mail.

"Se face automat. Practic, în cursul zilei de astăzi, persoanele respective, cele 35.000 de persoane, vor primi atât pe e-mail, cât şi pe SMS faptul că au fost reprogramate începând cu data de 8 februarie şi vor avea şi în platformă aceste modificări. Practic, te poţi uita în platformă şi îţi vei vedea datele atât pentru prima doză, cât şi pentru rapel. Persoanele respective vor fi reprogramate în aceleaşi centre de vaccinare; practic, vorbim de o decalare pentru 10 zile ", a explicat Gheorghiţă.

El a precizat, referindu-se la cele 35.000 de persoane, că acestea sunt "strict persoane care deservesc activităţi în afara sectorului medical, în afara sectorului social. Sunt persoane care nu au vârstă peste 65 de ani şi sunt persoane care nu au boli cronice".

"Era un număr mai mare de persoane care erau programate prin această modalitate, prin angajatori, erau peste 71.000 de persoane, însă am extras doar persoanele care nu sunt cu risc, pentru că şi persoanele care deservesc activităţi esenţiale, o parte dintre ele, au boli cronice, o parte au vârsta peste 65 cinci de ani. Deci, se reprogramează doar persoanele cu vârsta sub 65 de ani, care nu sunt în evidenţă cu boli cronice şi care deservesc activităţi esenţiale. (...) Din platforma de programare, ne-am uitat la persoanele care sunt înscrise prin angajator, am exclus persoanele care au peste 65 de ani şi persoanele cu boli cronice. Acesta este numărul respectivelor persoane. Am exclus persoanele care lucrează în sistemul medical şi social", a mai declarat Gheorghiţă.

