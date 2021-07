VIDEO| Rusia se pregătește: A transferat în Crimeea 21.000 de luptători din trupele speciale

Federaţia Rusă a început construcţia unei noi facilităţi care să adăpostească 300 de militari în peninsula Crimeea (anexată), a declarat miercuri Avocatul Poporului din Ucraina, Liudmila Denisova, semnalând totodată, că sub pretextul luptei cu efectele inundaţiilor în Crimeea, Moscova a transferat recent în peninsulă suplimentar peste 20.000 de militari din trupele speciale, relatează agenţia oficială ucraineană Ukrinform.

Federaţia Rusă continuă să-şi consolideze prezenţa militară în Crimeea, subliniază Denisova într-o postare pe pagina sa de Facebook, scrie Agerpres.ro.

"Potrivit informaţiilor pe care le-am primit, în oraşul Feodosia (din Crimeea), statul ocupant a început să construiască un orăşel pentru 300 de militari", a subliniat Avocatul Poporului.

În plus, sub pretextul eliminării consecinţelor inundaţiilor, Rusia a trimis suplimentar în peninsulă 21.000 de militari din trupele speciale şi 1.367 de echipamente auto şi speciale. Aceste trupe se adaugă efectivului de 31.000 de militari care staţionează în Crimeea, menţionează Denisova.

Oficialitatea ucraineană evidenţiază că această mobilizare de trupe ruseşti în Crimeea ocupată contravine normele dreptului internaţional, în special Rezoluţiei Adunării Generale a ONU cu privire la militarizarea Crimeii.

Potrivit serviciului de presă al Ministerului Apărării rus, orăşelul militar din Feodosia se construieşte pentru un regiment aeropurtat, care urmează să fie desfăşurat aici spre sfârşitul anului 2021.

Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) a adoptat la 6 iulie o rezoluţie prin care condamnă anexarea Crimeii de către Rusia, precum şi sprijinul acordat de Moscova rebelilor separatişti din Donbas, chemând la eliberarea teritoriilor ocupate ale Ucrainei.

În martie, Rusia a mobilizat la frontiera cu Ucraina circa 100.000 de militari cu tot cu echipamente şi tehnică militară în trei direcţii - lângă graniţa de nord-est a Ucrainei, în estul Ucrainei şi, de asemenea, în Crimeea ocupată.

Deşi la 22 aprilie, ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu, a dat ordin pentru revenirea trupelor ruse la bazele lor permanente, cea mai mare parte a acestora a rămas lângă graniţa cu Ucraina, susţin autorităţile ucrainene.

