VIDEO | Simbi, capra cu urechi gigantice, aproape de recordul mondial: Reprezentanții Guinness Wolrd Record au fost solicitați

Capra cu urechi gigantice, denumită Simbi, a devenit subiectul principal al atenției internaționale în ultimele săptămâni.

La doar două luni de la naștere, urechile ei măsoară deja 21,5 centimetri, aproape de lungimea unei alte capre, Simba, care stabilise recordul mondial anul trecut, cu urechi de 22 de centimetri, scrie Daily Mail.

Crescătorul Mohammad Hassan Narejo, care a arătat cu mândrie urechile caprei sale, a contactat Guinness World Records în speranța de a obține recunoașterea oficială a „realizării extraordinare” a lui Simbi:

Narejo, care locuiește în Karachi, Pakistan, a devenit un nume cunoscut în rândul crescătorilor de capre după succesul lui Simba, adevărata vedetă în online, care a adunat mii de urmăritori pe YouTube.

Cu toate acestea, Narejo crede că Simbi poate să o depășească în popularitate pe Simba, pe măsură ce urechile sale continuă să crească.

În mod normal, urechile caprelor Nubiene, rasa din care fac parte Simbi și Simba, se întind cu aproximativ un centimetru sub față. Cu toate acestea, urechile lui Simbi sunt deja la câțiva centimetri de această măsură obișnuită, ceea ce a stârnit interesul comunității crescătorilor de capre din întreaga lume.

Baby goat Simbi candidate to break his brother's unfinished record with long earshttps://t.co/cr0HPwJ2OK



????: Sabir Mazhar pic.twitter.com/TkhXG5fJmI