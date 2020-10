VIDEO - Situație absolut DRAMATICĂ printre civili în Nagorno Karabah: 72.000 de oameni au plecat din zonă! Putin: 'Este o enormă tragedie!'

Jumătate din populaţia enclavei separatiste azere Nagorno Karabah a fost deplasată din cauza ostilităţilor armate între această regiune cu populaţie armeană şi Azerbaidjan, au anunţat miercuri autorităţile, un conflict catalogat drept o ”tragedie” de către Vladimr Putin, relatează AFP.

ONG-uri, Crucea Roşie şi mediatorul franco-americano-rus în această criză au denunţat în ultimele zile numărul tot mai mare de victime civile de la începutul confruntărilor armate, la 27 septembrie. Beligeranţii au ignorat toate îndemnurile la un armistiţiu, informează News.ro.

Citește și: Doctorul Monica Pop a răbufnit: De ce nu l-a ascultat nimeni pe ministrul Tătaru? De ce alegeri?

”Este o enormă tragedie”, a apreciat preşedintele rus. ”Îndemnăm, insist asupra acestui lucru, la o încetare a focului. Şi este nevoie să aibă loc cât mai rapid”, a declarat el.

În cea de-a 11 zile de confruntări armate, ”aproximativ 50% din populaţia (Nagorno Karabah) a fost deplasată,iar 90% sunt femei şi copii”, a declarat pentru AFP Artak Belgarian, mediatorul acestei republici autoproclamate, adică între 70.000 şi 75.000 de persoane.

Nagorno Karabah are aproximativ 140.000 de locuitori, dintre care 99% de etnie armeană, după ce azerii au fugit din regiune - o consecinţă a războiului din anii '90.

Citește și: Lovitură de teatru! Nu Mihail Neamțu este propunerea PMP pentru funcția de viceprimar al Capitalei

Autorităţile acestui teritoriu acuză Azerbaidjanul de bombardarea intensivă orbească a Stepanakertului, capitala enclavei, de vineri, lucru care a obligat majoritatea celor 50.000 de locuitori ai localităţii să plece, iar pe cei rămaşi să se adăpostească în beciuri.

ZGOMOT DE MAŞINĂ DE TUNS IARBA

Acest oraş a fost atacat cu tiruri de rachetă - inclusiv de calibru mare, de tip Smerci, de 300 de milimetri - toată noaptea de marţi spre miercuri.

După o pauză, miercuri dimineaţa, au urmat tiruri, aparent de drone, a constatat un jurnalist AFP, care a văzut o coloanăde fum, precedată de o dublă explozie, ridicându-se după un atac cu unul dintre aceste dispozitive, care scoate un zgomot ca de maşină de tuns iarba.

Apărarea antiaeriană încerca să doboare aceste aparte - ”invizibile” pe cerul înnorat.

Citește și: PSD intră în forță la alegerile parlamentare. Sorin Grindeanu a lansat programul de guvernare pentru perioada 2021-2024: ‘Are în centrul său siguranța locurilor de muncă’

Sirene de alertă au răsunat noaptea, aproape din oră în oră, iar apoi au urmat explozii puternice.

Un ansamblu de locuinţe a fost distrus la Stepanakert, în apropiere de ”parlament”.

În grădina unei case a căzut un dispozitiv, aparent fără să facă victime, mai puţin un câine, al cărui leş zăcea sfârtecat pe drum.

Şi în Azerbaidjan inamicul este acuzat că vizează civili.

O purtătoare de cuvânt a parchetului azer, Gunai Salimzade, a anuţat că 427 de locuinţe, în care stăteau 1.200 de persoane, au fost distruse de la începutul ostilităţilor.

În satul Jojoug, Marjanli Jumşud Gheramanov, proprietarul unui magazin, dă asigurări că, în pofida tirurilor, ”nouă nu ne este frică”.

”Tinerii noştri sunt pregătiţi. Aşteptăm să ni se dea ordinul să-i ajutăm pe militari”, proclamă el.

Nagorno Karabah, care avea în epoca sovietică o populaţie majoritar armeană creştină şi o minoritate azeră şiită, s-a despărţit prin secesiune de Azerbaidjan, la căderea URSS, antrenând un război soldat cu 30.000 de morţi.

Frontul este aproape ”îngheţat” de la armistiţiul din 1994, în pofida unor ciocniri regulate.

Citește și: Elena Udrea a dezvăluit semnificația semnului cu degetul la nas din Parlament. Cui îi era adresat gestul

Cele două tabere se acuză reciproc de reluarea ostilităţilor la 27 septembrie şi nu au dat curs îndemnurilor la încetarea focului.

Premierul armean Nikol Paşinian a acuzat Turcia, într-un interviu acordat AFP, un aliat de nezdruncinat al Azerbaidjanului, de faptul că a cauzat ”războiul” ”prin angajarea sa activă”.

INTERVENŢIE RUSĂ

Susţinut de Ankara, preşedintele azer Ilham Aliev a exclus orice armistiţiu fără o retragere armeană din Karabah.

O escaladare ar putea avea consecinţe imprevizibile, având în vedere numărul puterilor concurente în Caucaz - Rusia, Turcia, Iranul şi Occidentul.

Rusia, arbitrul regional, întreţine bune relaţii cu ambii beligeranţi, însă rămâne mai apropiată de Armenia, care face parte dintr-o alianţă militară dominată de Moscova.

Putin a ameninţat de altfel că Moscova îşi va ”respecta angajamentele” asumate în cadrul acestei Organizaţii a Tratatului Securităţii Colective (OTSC), în cazul unui atac direct vizând Armenia.

”Dacă o ţară din Tratat este atacată (...), atunci celelalte membre ale Tratatului au obligaţia să o apere”, a avertizat Kremlinul.

Citește și: Lider PSD: Nu cred că masca de protecție mă poate proteja

Armenii din Nagorno Karabah şi azerii susţin că şi-au cauzat pierderi grele, dar niciun beligerant nu pare să obţinut un avantaj hotărâtor, în pofida faptului că Baku revendică o cucerire a mai multor oraşe şi sate şi preluarea controlului asupra unei porţiuni a frontierei cu Iranul.

Un bilanţ total de 288 de morţi rămâne foarte parţial.

Baku nu anunţă nicio pierdere militară şi înregistrează 29 de morţi civili. Erevanul a anunţat că au fost ucişi 240 de militari şi 19 civili. Cele două tabere anunţă însă că au eliminat mii de militari ai părţii adverse.

#dontbelievearmenia

Euronews got exclusive access to Azeri cities and towns that have been caught up in the flare-up of violence between Armenian and Azeri forces in Nagorno-Karabakh.

Our crew was allowed to film freely in the area, but under Azeri military supervision. pic.twitter.com/pUYw1h5vGp