VIDEO - Sorin Grindeanu spune că relația miniștrilor PSD cu Klaus Iohannis și Nicolae Ciucă este ireproșabilă

Vicepremierul PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri, la Antena 3, că „nu există dragoste” la guvernare între PSD și PNL, dar că nu are nemulțumiri vizavi de relația miniștrilor social-democrați cu premierul și șeful statului.

„Suntem obligati sa stam impreuna. Nu exista dragoste intre PSD si PNL. Pana la urma, vorbim de stanga si dreapta. In situatia data trebuie sa gasim solutii sa treaca Romania prin aceasta perioada care nu este simpla. Dar dialog exista, la nivel de Guvern eu nu am ce sa reprosez in relatia pe care eu si ceilalti colegi o avem cu premierul Ciuca. De asemenea, nu am ce sa reprosez in relatia institutionala cu presedintele Iohannis. Dar asta nu inseamna ca nu suntem atenti sa ne ducem liniile din programul de guvernare”, a afirmat Grindeanu.