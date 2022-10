Video | Spectacol în Liga Campionilor: Steagul Ucrainei pe jumătate de stadion la meciul lui Real; AC Milan, cu Tătărușanu în poartă, a pierdut

Echipa italiană AC Milan a pierdut marţi, pe teren propriu, meciul cu formaţia engleză Chelsea, scor 0-2. Portarul român Ciprian Tătăruşanu a fost integralist. La Varşovia, Şahtior Doneţk a făcut egal cu Real Madrid, scor 1-1., notează news.ro. Suporterii ucraineni au pus în scenă o coregrafie impresionantă, cu jumătate din tribune în culorile steagului ucrainean și jumătate în culorile steagului polonez.

La Milano, AC a fost dominată de londonezii de la Chelsea, care s-au şi impus cu 2-0. Tomori (AC Milan) a fost eliminat în minutul 18, lăsându-şi echipa în zece. Milan este pe locul 4 în grupa E, fiind depăşită de Chelsea (7 puncte) şi Salzburg (6 puncte).

La Varşovia, pe teren neutru, Şahtior Doneţk a făcut un egal cu Real, dar madrilenii au înscris golul egalizator in extremis, în al cincilea minut de prelungire. Real are însă 10 puncte în grupa F, cu patru mai mult decât a doua clasată, Leipzig.

Mbappe a mai înscris odată pentru PSG şi francezii, fără Messi – care a stat în tribună, accidentat – au scos doar un egal cu Benfica. Mbappe a marcat al 31-lea său gol în Liga Campionilor – toate pentru PSG, şi a stabilit un record pentru gruparea pariziană.

Rezultatele înregistrate marţi în Liga Campionilor:

Grupa E: AC Milan – Chelsea 0-2 (Jorginho 21 penalti, Aubameyang 34);

Grupa E: Dinamo Zagreb – Salzburg 1-1 (Ljubicic 40 / Seiwald 12)

Grupa F: Celtic Glasgow – RB Leipzig 0-2 (Werner 75, Forsberg 84);

Grupa F: Şahtior Doneţk – Real Madrid 1-1 (Zubkov 46 / Rudiger 90+5);

Grupa G: Borussia Dortmund – FC Sevilla 1-1 (Bellingham 35 / Nianzou 18);

Grupa G: FC Copenhaga – Manchester United 0-0;

Grupa H: PSG – Benfica Lisabona 1-1 (Mbappe 40 penalti / Joao Mario 65 penalti);

Grupa H: Maccabi Haifa – Juventus Torino 2-0 (Atzili 7, 42).

#Warsaw. The whole stadium is in Ukrainian-Polish colors



The #UEFA Champions League group stage match between Shakhtar Donetsk and Real Madrid. pic.twitter.com/srtZGbM7gv