VIDEO - Succes major pentru animația Trolii descoperă lumea: se află în fruntea box office-ului românesc în primul weekend al anului 2021

Animaţia „Trolii descoperă lumea/ Trolls World Tour” s-a clasat în fruntea box office-ului românesc în primul weekend al anului 2021, informează News.ro.

Filmul, pentru care şi-au împrumutat vocile, între alţii, Anna Kendrick şi Justin Timberlake, a fost vizionat de 421 de spectatori şi a generat încasări de 6.855 de lei, potrivit datelor oferite News.ro de Cinemagia.

„Trolls World Tour” aduce creaturile fantastice într-o nouă aventură. Trebuie să îşi apere cele şase stiluri muzicale inventate, după ce liderul unei trupe rock ameninţă că le va fura muzica.

În cele 11 săptămâni în care a rulat în cinematografele româneşti, puţine deschise în contextul crizei sanitare, lungmetrajul a fost vizionat în total de 19.815 spectatori şi a generat încasări de 389.122 de lei.

Citește și: Dorel Vișan, convins că Sars-Cov-2 a fost conceput în laborator: 'Ei au spus că vaccinul nu rezolvă. De ce aţi făcut virusul? Cred că e alimentat în continuare'

Locul al doilea în cel mai recent clasament de weekend a fost ocupat de comedia „Un tataie de coşmar/ The War With Grandpa”, cu Robert De Niro în rol principal, care a fost vizionată de 371 de spectatori şi a generat încasări de 6.752 de lei.

Filmul de acţiune „Un hoţ cinstit/ Honest Thief”, cu Liam Neeson în rol principal, s-a clasat pe locul al treilea, cu 239 de spectatori şi încasări de 5.184 de lei.

Citește și: Campania de vaccinare, începută cu stângul. O recunoaște chiar Valeriu Gheorghiță: 'A fost o situație extrem de neplăcută'

Top 10 este completat de drama romantică „După ce ne-am certat/ After We Collided”, lansată în septembrie 2020, de filmul de acţiune „Ava”, cu Jessica Chastain, Colin Farrell şi John Malkovich, care a debutat în octombrie 2020, comedia „Şefele/ Like a Boss”, cu Salma Hayek, Rose Byrne şi Tiffany Haddish, care a avut premiera în ianuarie 2020, de comedia „Se-ncinge treaba!/ Playing With Fire”, ce a debutat în România în noiembrie 2019, comedia maghiară „Şi nici cu tine”, lansată în octombrie 2020, „Sonic the Hedgehog”, lansat în februarie 2020, şi de „Lassie se întoarce acasă/ Lassie Come Home”, care a debutat pe marile ecrane româneşti în luna martie a anului trecut.