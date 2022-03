Video | Ucrainenii din orașele ocupate de ruși dau dovadă de curaj: Au ieșit la proteste de stradă, unii dintre ei au fost reținuți

Numeroşi ucraineni au protestat, duminică, faţă de invadatorii ruşi, în oraşele Enerhodar, Herson şi Berdeansk, conform imaginilor distribuite în social media, notează news.ro.

Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a postat imagini de la protestele din Enerhodar şi Herson.

„Ucrainenii curajoşi din Enerhodar au protestat paşnic pentru eliberarea viceprimarului Ivan Samoidiuk, răpit de invadatorii ruşi. Ruşii s-au gândit că îşi pot impune regulile autoritare în Ucraina democrată. Însă ei trebuie să plece acasă”, a notat Kuleba despre manifestaţia din Enerhodar.

„Ucraineni curajoşi din Herson protestează în continuare faţă de invadatorii ruşi. Paşnic şi fără frică. Ei au forţat la propriu două camioane uriaşe ruseşti să se retragă, pur şi simplu prin presiune paşnică. Aceşti oameni sunt Ucraina. Spiritul lor de libertate este cu adevărat neînfrânt”, a mai scris ministrul.

Cnn.com scrie că militarii ruşi au reţinut cel puţin doi protestatari ucraineni la Berdeansk şi au lovit cel puţin un manifestant. Armata rusă a ocupat clădirile guvernamentale din Berdeansk la 27 februarie.

Şi Nexta prezintă imagini de la protestele din oraşele ucrainene.

Brave Ukrainians in Energodar hold a peaceful protest demanding to release deputy mayor Ivan Samoidyuk who was abducted by Russian invaders. Russians thought they could impose their authoritarian rules in democratic Ukraine. Instead, they need to go home. #CourageousEnergodar pic.twitter.com/PY9H3x5Szc — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 20, 2022

Brave Ukrainians in Kherson keep protesting against Russian invaders. Peacefully and fearlessly. They literally forced two huge Russian trucks to retreat simply by their peaceful pressure. These people are Ukraine. Their spirit of freedom is truly unbreakable. #CourageousKherson pic.twitter.com/a4O90xs6Q5 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 20, 2022

❗️Here's a video from the occupied #Berdyansk, where the military brutally detains and beats #Ukrainians who came out for an anti-war rally today pic.twitter.com/xv6S99yxsw — NEXTA (@nexta_tv) March 20, 2022