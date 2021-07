VIDEO UMILINȚĂ TOTALĂ pentru ministrul Eduard Novak: Ce i-a făcut campioana Ana-Maria Popescu pe aeroport

Ana-Maria Popescu l-a umilit pe ministrul Sportului, Eduard Novak, după ce aceasta a avut o declarație deplasată la adresa vicecampioanei olimpice. Novak, de la UDMR, a spus că nici dacă scrima ar fi avut un buget de 5 milioane de lei, Popescu nu ar fi luat aurul olimpic.

La sosirea pe Aeroportul Henri Coandă, Novak i-a întins mâna sportivei să o salute, dar aceasta a trecut pe lângă el ca și când nu ar fi existat. La fel a făcut și cu o altă femei, cu părul vopsit blond. A dat mâna, însă, cu ceilalți care au așteptat-o.

Ana-Maria Popescu a spus că toţi cei 25 de ani de când practică scrima sunt în spatele medaliei de argint câştigate la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

"Fac scrimă de 25 de ani, toţi aceşti 25 de ani sunt în spatele acestei medalii. E simplu. Dacă ne gândim la un gimnast, care intră în sală la 3 ani, atunci pentru el e şi mai greu. Pe podium, când poate nu cântă imnul tău, nu înţelegi ce ai realizat, dar îi ai în minte pe toţi oamenii care te-au ajutat să ajungi acolo. Că de fapt tu nu faci decât să-i reprezinţi pe ei, să le reprezinţi munca. Pentru că deşi sunt pe podium, sunt oamenii care nu au dormit nopţi ca să mă ajute pe mine să ajung acolo", a spus ea.

Scrimera nu a fost impresionată de condiţiile şi organizarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo. "Organizarea a fost ieşită din comun, dar nu neapărat în sensul bun. Ori aşteptările noastre au fost foarte mari... însă nu mi s-au părut condiţiile mai presus decât un European sau Mondial organizat în Europa. Nu mi s-a părut nimic extraordinar. Ce-i drept sunt foarte riguroşi, ca şi oameni, dar noi nu ştim ce s-a întâmplat acolo, nu ştim cum arată Tokyo, nu ştim cum arată Japonia. Ştiu doar cum arată Satul Olimpic şi o sală... care nu a fost cea mai minunată sală în care am fost vreodată", a menţionat ea.

Ana-Maria Popescu a explicat că a înţeles din presă că va fi premiată cu 80.000 de euro pentru medalia de argint, dar a subliniat că banii nu îi va cheltui pe o vacanţă: "Acum mă simt vie, dar a doua zi mă simţeam împăiată, trebuie să recunosc. Ăsta e preţul pe care-l plăteşti când mergi şi stai la 30 şi de ani în sală o zi întreagă. Dar durerea de după nu se compară cu satisfacţia de a avea această bucăţică de metal. Deşi mi-aţi făcut voi calculul şi o să iau, din ce am înţeles, 80.000 de euro, nu o să plec în nicio vacanţă super-exotică pentru că mai am credite de achitat. Adică e OK, sunt bine. Dar apreciez că nu trebuie să caut eu în Monitorul Oficial (n.r. - cât este prima pentru medalie), ci sunt anunţată de presă. Dar eu nu am înţeles unde e grija omului de rând cât câştigă sportivii pentru medalii".

Ea a precizat că a solicitat ministrului Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, cele 5 milioane de lei care lipsesc din bugetul Federaţiei Române de Scrimă nu pentru a avea ea condiţii mai bune de pregătire, ci pentru copiii care vin să practice scrima.

"Tocmai i-am spus ministrului că mă aşteptam să vină cu cele 5 milioane de lei care lipsesc din bugetul Federaţiei. Deci nu am nimic de reproşat, doar îi urez succes dânsului şi sper ca acel aur să vină, iar dacă n-am putut să-l aduc eu, să-l aducă dânsul. Eu am avut condiţii bune de pregătire înainte de plecare şi am spus asta cu toate ocaziile. Dar eu când am spus de finanţare m-am referit pentru copii, cadeţi, speranţe, juniori... adică să-i degrevăm cumva pe părinţii aceia care nu au buzunare fără fund şi nu-şi mai permit să ţină copiii", a afimat Ana-Maria Popescu.

Întrebată dacă medalia câştigată de ea va schimba situaţia în scrima românească, Ana-Maria Popescu a răspuns: "Nu. Nu s-a schimbat de 25 de ani de când fac eu sport, de ce s-ar schimba acum? Sunt realistă. Eu sunt genul de om care a învăţat că trebuie să muncească pentru ca apoi să vorbească. Şi acum medalia asta nu a făcut decât să-mi dea apă la moară. Fiecare om este de vină pentru nereuşita tuturor. Pentru că acolo e România. Nu e Brânză, nu e Drăgulescu, e România. Şi dacă noi eşuăm acolo, înseamnă că eşuăm toţi".

Sportiva în vârstă de 36 de ani nu ştie dacă aceasta a fost ultima sa participare la Jocurile Olimpice: "De ce nu putem să ne bucurăm de moment şi trebuie mereu să ne facem griji ce se întâmplă peste 3 sau 4 ani? Tot timpul parcă suntem pe fugă... Nu ştiu ce fac, ştiu doar că am Europene în septembrie. Eu habar nu am ce fac mâine şi nici ce mănânc diseară, nu pot să mă gândesc ce voi face mai departe. Eu m-am gândit la Jocurile de la Paris imediat cum s-a aprins becul pentru Sun (n.r. - chinezoaica Yiwen Sun care a câştigat finala)... glumesc, eu pot să spun orice, chiar că merg şi la Jocurile de la Los Angeles. Repet, nu se ştie niciodată, deocamdată ştiu că merg la Plovdiv la Europene".

Mama sportivei, Maria Brânză, a declarat la aeroport că nu o vede pe Ana-Maria la conducerea Federaţiei Române de Scrimă în viitor.

"Este foarte bun rezultatul pentru condiţiile care sunt. Când în 2016 am bătut la o tuşă Statele Unite, toată lumea a fost mulţumită, de ce acum lumea nu mai este mulţumită? Pentru că s-a schimbat norocul? Asta este. Un părinte simte o bucurie foarte mare când copilul câştigă, şi o tristeţe şi o durere mare când pierde. Pentru că e durerea copilului tău. O să o răsfăţ pe Ana cu un jeleu de zmeură cu agrişe, iar apoi mai vedem. Că e greu de prins acasă, mai ales acum. În viitor nu o văd la conducerea federaţiei, nu are ce să caute acolo. Ea afiliată politic nu va fi şi atunci, cum? Poate aşa, să se schimbe România la 180 de grade, ceea ce e greu de spus că se va întâmpla", a spus Maria Brânză.

Reprezentanţii României la scrimă Ana-Maria Popescu şi Iulian Teodosiu, respectiv la ciclism, Eduard Grosu, au revenit, marţi, în ţară de la Jocurile Olimpice, ei fiind întâmpinaţi la Salonul Oficial al Aeroportului Henri Coandă de ministrul Tineretului şi Sportului, Eduard Novak.

Scrimera română Ana-Maria Popescu a cucerit medalia de argint în proba individuală feminină de spadă la Jocurile Olimpice de la Tokyo, sâmbătă, după ce a fost învinsă în finală de chinezoaica Yiwen Sun cu 11-10, prin ''tuşa de aur''.