VIDEO Un actor a fost găsit mort, după ce casa i-a luat foc, imediat după ziua sa de naștere

Este doliu în lumea actorilor, după ce Cornel Nicoară a fost găsit mort! Fostul director al Teatrului Tineretului din Piatra-Neamț a fost găsit decedat joi dimineaţă, în apartamentul său. Împrejurările în care s-a produs moartea și modul în care a fost descoperit trupul neînsuflețit sunt de-a dreptul bizare, notează româniatv.net.

Cornel Nicoară a murit la 83 de ani, vârstă împlinită cu doar o zi înainte de deces. Tragicul eveniment a fost descoperit pompierii nemțeni, care au fost chemați să stingă un incendiu izbucnit în apartamentul fostului director al Teatrului Tineretului din Piatra Neamț. Salvatorii transmit că nu incendiul i-a provocat decesul.

„In aceasta dimineata, soarele vieţii a apus pentru o fiinţă atât de dragă nouă, Cornel Nicoara.

In acest univers al tristeţii ne rămân stelele amintirilor, care să ne aline durerea. Daca ar trebui sa descriem in cuvinte viata sa si cum a influentat oamenii din jurul domniei sale epopeea ar fi metoda potrivita dar in aceste momente pana a devenit foarte grea si doar gandurile marelui Adrian Paunescu pot contura durerea din sufletele noastre :

” Murim săraci, murim umili,

Din moftul unor imbecili

Și este vai și-amar de noi.

Nu mai există nici valori,

Nu se mai nasc nemuritori,

Există bani și-atîta tot,

Să fim maimuțe-n carnaval,

Maimuța n-are ideal,

Maimuța are numai bot.

Sunt puse țările la zid,

Democrația e un vid,

„Sub echilibrul pururi frînt,

Se-aruncă-n lume maladii,

Popoarele spre-a se rări,

Că-s prea mulți oameni pe pămînt.”

Dumnezeu sa il aseze in loc luminat si vegheze si sa ne indrume in continuare de acolo sus dintre stele. Odihnească-se în pace!” – este mesajul care apare pe pagina lui de Facebook

Când pompierii au ajuns la fața locului, actorul era decedat, iar în casă ardea mocnit un dulap. Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unei candele lăsate nesupravegheate.

Sursa citată menționaează că fostul director al Teatrului Tineretului din Piatra Neamț suferea de mai multe boli cronice.

Cornel Nicoară s-a născut la Câmpia Turzii, în județul Cluj, pe 20 octombrie 1938. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică (I. A. T. C.) în anul 1965. Din 1965, de la absolvire, și până la pensionare (2006) a activat numai la Teatrul Tineretului.

Actorul rămâne în amintirea oamenilor pentru o mulțime de personaje jucate pe scena teatrului din Piatra Neamț. Dintre acestea amintim: Ştefan cel Mare din „Apus de Soare”; Wangel din „Femeia mării”, de Henrik Ibsen; Nero în „Britanicus” al lui Jean Racine; Moşul din „Matca” lui Marin Sorescu; Falstaff din „Nevestele vesele din Windsor”, de Sheakespeare; Jupiter din „Muştele”, de Jean Paul Sartre; Noe în „Arca bunei speranţe” a lui I. D. Sîrbu; Caţavencu în „O scrisoare pierdută”, de Caragiale; Lear în „Regele Lear”, de William Shakespeare.